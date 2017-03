Takich eliminacji w XXI wieku Polska jeszcze nie miała. Tego nie da się zepsuć. Priwiet Rosjo!

Tak dobrze nie było.

Eliminacyjny wzór -rok 1982

Europa nasza

W Azji bez faworytów

Polska prawie jak Brazylia

Pięć meczów, cztery zwycięstwa i jeden remis. Do tego pozycja lidera grupy E i jeszcze los, który do nas w tej grupie się uśmiecha. Nasi rywale punkty zdobywają z wielkim trudem, ważne mecze remisują. Oprócz Polski trudno wskazać tu drużynę, która chciałaby do Rosji jechać. A może stawka jest tak wyrównana? Biało-czerwoni na półmetku kwalifikacji mają 13 punktów, Czarnogórcy i Duńczycy po 7, Rumunii i Ormianie 6. Patrząc na wszystkie nasze kwalifikacje w XXI wieku lepiej nie było nigdy, zarówno przed mistrzostwami świata jak i Europy.Nawet podczas najbardziej spektakularnej batalii o mundial w Korei i Japonii po pięciu meczach, 13 punktów, które też wówczas mieliśmy, nie dawało nam takiego spokoju. Białoruś uzbierała bowiem wtedy 10, Ukraina 9 oczek. Ostatecznie na zakończenie kwalifikacji byliśmy lepsi o cztery punkty od ekipy Andrija Szewczenki. W tym stuleciu to był nasz najlepszy turniej kwalifikacyjny. Podopieczni Adama Nawałki są na najlepszej drodze, by to zmienić. Starcie na półmetku niejako już wygrali.W udanych kwalifikacjach do Mundialu w Niemczech (2006 rok) po pięciu kolejkach na koncie Polaków było 12 oczek, ale w grupie prym wiedli Anglicy. Mieli punkt więcej. Z taką przewagą ostatecznie zakończyli eliminacje, chociaż o ich triumfie zadecydował ostatni mecz, wygrany z nami na Wembley 2:1.Bitwa o Euro 2008, po pięciu seriach spotkań dała nam tylko 10 punktów. Więcej nieoczekiwanie mieli Finowie, tuż za nami byli Portugalczycy. To z nimi przez kilka miesięcy toczyliśmy wyrównany bój o 1. Lokatę - udany. Tamte kwalifikacje zakończyliśmy z 28 punktami. Pokaźny dorobek, ale dodać trzeba, iż rywalizacja toczyła się w 8 zespołowej grupie.Do Euro 2016 Polska też awansowała pewnie, ale po 5 meczach miała 11 punktów. Niemcy i Szkoci z 10 oczkami wywierali dużą presję. Ostatecznie wyprzedzili nas tylko ci pierwsi - jednym punktem.Pozostałe imprezy kwalifikacyjne kończyły się na tyle źle, że np. w 2010 roku po rozegraniu wszystkich meczów el. mundialu w RPA mieliśmy. mniej punktów, niż mamy na półmetku batalii o Rosję. 11 oczek uplasowało nas wtedy na przedostatnim, piątym miejscu w tabeli!Powyższe przykłady pokazują jedno, by tym razem Polska nie pojechała na mundial, trzeba by jakiegoś kataklizmu . Tego nie da się zepsuć.Zaryzykować można też tezę, że to najlepsze kwalifikacje od lat 80-tych. Przecież przed Koreą i Japonią ostatnią udaną batalię o mistrzostwa zaliczyliśmy w 1986 roku. Wtedy drużyn w grupach było mniej, a za zwycięstwo przyznawano 2 punkty. Wszelkie próby analogii do obecnej sytuacji i tak kończą się szybko. W ówczesnej walce o turniej w Meksyku przegraliśmy bowiem nasz trzeci mecz (z Belgią).Dużo lepsze były eliminacje MŚ w 1982. W bitwie o Hiszpanię zaliczyliśmy komplet wygranych, tyle że do piątego meczu nie dało się tam dojść. W naszej grupie były tylko trzy drużyny. Niech jednak podwójne wygrane z Maltą i NRD uznawane będą za wzór. Tym bardziej, że po kwalifikacyjnym sukcesie przyszedł sukces dużo ważniejszy - mundialowy.Znakomity pierwszy etap kwalifikacji postawił nas w roli pewnego kandydata do wyjazdu do Rosji. Europa ma nam czego zazdrościć.Spośród wszystkich drużyn Starego Kontynentu, grających w eliminacjach MŚ 2018, żadna na nie osiągnęła tak dużej przewagi nad rywalem. Niemcy, mają "tylko"pięć punktów więcej od drugiej w grupie Irlandii Północnej. Anglicy cztery nad Słowacją. Szwajcarzy trzy nad Portugalią, ten sam dystans dzieli Francuzów i Chorwatów nad ich kolejnymi grupowymi oponentami. Polska wygląda znakomicie nie tylko na tle Europy.Również rozgrywki w strefie azjatyckiej nie dają żadnej drużynie takiego komfortu. W trzeciej trwającej obecnie rundzie eliminacji w grupie A najlepszy jest Iran, który w kwalifikacjach nie przegrał ani jednego meczu. To pozwala Irańczykom jedynie na cztery punkty przewagi nad drugą w stawce Koreą Południową i pięć nad Uzbekistanem. Również prowadząca w grupie B Japonia (16 pkt) czuje na swoich plecach oddech Arabii Saudyjskiej (16 pkt) i Australii (13 pkt)W Afryce analogię do polskiej sytuacji znaleźć trudno. Za nami są dopiero dwie serie gier trzeciej rundy eliminacyjnej. Żaden lider nie może mieć zatem dużej przewagi nad ekipą z drugiego miejsca.Analizę sytuacji w Oceanii na razie zostawimy. Tam grupy są trzy zespołowe, a liczba spotkań rozegranych przez poszczególne reprezentacje zróżnicowana. Docenić można jedynie Nową Zelandię, która na cztery mecze wygrała trzy. Jej pierwsza lokata w zestawieniu nie oznacza jednak awansu na mundial, a jedynie przejście do kolejnej rundy eliminacji.Jedyną drużyną na świecie, która ma lepszą sytuację niż biało-czerwoni jest Brazylia. Z kwalifikacji w Ameryce Południowej Canarinhos już na mundial awansowali. Zapewniło im to środowe zwycięstwo nad Paragwajem. Chociaż do końca zostają jeszcze cztery kolejki, 9 punktów przewagi nad Kolumbią do szczęścia wystarczą. Z 10 zespołowej tabeli do Rosji bezpośrednio zakwalifikują się bowiem cztery najlepsze drużyny. O bilet na mundial do końca będą rywalizowały jeszcze Urugwaj, Chile, Argentyna i Ekwador.