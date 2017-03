NHL. Radość w Edmonton, smutek w Detroit

"To był naprawdę wyjątkowy wieczór. Miło było widzieć radość kibiców, sami też jesteśmy podekscytowani. Mieliśmy ciężki okres, ale warto było czekać" - powiedział Ryan Nugent-Hopkins, który barw "Nafciarzy" broni od 2011 roku.Czasy świetności Oilers przypadają na lata 80. poprzedniego stulecia, kiedy gwiazdą drużyny był legendarny Wayne Gretzky. Od 1984 roku do 1990 drużyna pięciokrotnie sięgnęła po Puchar Stanleya.Red Wings natomiast mistrzostwo zdobyli cztery razy między sezonami 1996/97 a 2007/08. Ich seria awansów do fazy play off była obecnie najdłuższą we wszystkich zawodowych ligach w USA . Teraz najlepsi w tym względzie są koszykarze San Antonio Spurs, którzy w play off wystąpią w tym roku po raz 20. z rzędu.Minionej nocy słabo spisujących się w obecnych rozgrywkach Red Wings ostatecznie pogrążyła ekipa Carolina Hurricanes, której "Czerwone Skrzydła" uległy na wyjeździe 1:4.15. bramkę w sezonie zdobył we wtorek Jaromir Jagr. Jego drużyna Florida Panthers przegrała jednak na wyjeździe z Toronto Maple Leafs 2:3.Czeski weteran w tabelach wszech czasów NHL plasuje się na drugiej pozycji klasyfikacji kanadyjskiej (1910 pkt), trzeciej na liście strzelców (764 bramki) i piątej wśród zawodników z największą liczbą asyst (1146). W każdej liderem jest Gretzky.Lista najlepszych strzelców w historii NHL:1. Wayne Gretzky 894 bramki 2. Gordie Howe 801 3. Jaromir Jagr 764Czołówka klasyfikacji kanadyjskiej w historii NHL:1. Wayne Gretzky 2857 punktów (894 bramki+1963 asysty) 2. Jaromir Jagr 1910 (764+1146) 3. Mark Messier 1887 (694+1193)Czołówka hokeistów z największą liczbą asyst:1. Wayne Gretzky 1963 2. Ron Francis 1249 3. Mark Messier 1193 4. Ray Bourque 1169 5. Jaromir Jagr 1146