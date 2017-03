Premier League. Liverpool bez Lallany przez miesiąc

Reprezentacja Polski awansuje na rekordowe miejsce w najnowszym rankingu FIFA

Porażka Argentyny! Mogą nie awansować na mistrzostwa świata!

Rewolucja w futbolu! Sędzia nie uznał gola dzięki wideoweryfikacji

Hiszpania pokonała Francję, a Włochy Holandię

28-letni zawodnik rozegrał całe spotkanie, ale ból ciągle się nasilał. Badania wykazały, że jego przerwa może potrwać nawet cztery tygodnie.W tym sezonie rozegrał 27 meczów w Premier League i zdobył siedem bramek. Liverpool zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 56 punktów. Do prowadzącej Chelsea Londyn traci 13 pkt.Przed marcowymi meczami eliminacji mistrzostw świata 2018 reprezentacja Polski zajmowała 12., najwyższe w historii, miejsce w rankingu FIFA. Teraz będzie jeszcze lepiej!Reprezentacja Argentyny przegrała mecz eliminacyjny z Boliwią 0:2. To znacznie skomplikowało sytuację drużyny Albicelestes w walce o awans na mistrzostwa świata w Rosji, które odbędą się w 2018 roku.Czasy, gdy gole były niesłusznie uznawane, powoli mijają. W trakcie meczu towarzyskiego Francji z Hiszpanią (0-2) sędzia słusznie nie uznał bramki Antoine'a Griezmanna dzięki wideoweryfikacji.Hiszpania pokonała Francję 2-0 w meczu towarzyskim rozegranym w Paryżu, co paradoksalnie... jest złą informacją dla reprezentacji Polski.