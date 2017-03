El. MŚ 2018. Przepiękny gol Alexisa Sancheza

Dün gecenin golü Alexis Sanchez'den! Örümcek aglarini aldi. pic.twitter.com/jmiCMpZQB9 — Bilyoner.com (@Bilyoner) 29 marca 2017

Reprezentacja Polski awansuje na rekordowe miejsce w najnowszym rankingu FIFA

Porażka Argentyny! Mog± nie awansować na mistrzostwa ¶wiata!

Rewolucja w futbolu! Sędzia nie uznał gola dzięki wideoweryfikacji

Hiszpania pokonała Francję, a Włochy Holandię

Dzięki temu zwycięstwu, Chile awansowało na 4. miejsce w południowoamerykańskiej grupie eliminacyjnej, wyprzedzaj±c Argentynę. Do końca eliminacji zostały cztery mecze. Na mundial awansuj± cztery najlepsze drużyny, a pi±ta zagra w barażach z przedstawicielem Oceanii.Przed marcowymi meczami eliminacji mistrzostw ¶wiata 2018 reprezentacja Polski zajmowała 12., najwyższe w historii, miejsce w rankingu FIFA. Teraz będzie jeszcze lepiej!Reprezentacja Argentyny przegrała mecz eliminacyjny z Boliwi± 0:2. To znacznie skomplikowało sytuację drużyny Albicelestes w walce o awans na mistrzostwa ¶wiata w Rosji, które odbęd± się w 2018 roku.Czasy, gdy gole były niesłusznie uznawane, powoli mijaj±. W trakcie meczu towarzyskiego Francji z Hiszpani± (0-2) sędzia słusznie nie uznał bramki Antoine'a Griezmanna dzięki wideoweryfikacji.Hiszpania pokonała Francję 2-0 w meczu towarzyskim rozegranym w Paryżu, co paradoksalnie... jest zł± informacj± dla reprezentacji Polski.