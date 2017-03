Ranking FIFA. Polska awansuje na 11. miejsce!

Porażka Argentyny! Mog± nie awansować na mistrzostwa ¶wiata!

Rewolucja w futbolu! Sędzia nie uznał gola dzięki wideoweryfikacji

Hiszpania pokonała Francję, a Włochy Holandię

Awans o jedn± lokatę stał się możliwy dzięki wygranej 2:1 z Czarnogór±. Polska będzie miała 1183 punkty i wyprzedzi 9. do tej pory Urugwaj, który przegrał 1:2 z Peru i będzie miał 1135 punktów.Nie udało nam się wyprzedzić Szwajcarii. Będ±cy obecnie na 11. miejscu Helweci wygrali z Łotw± 1:0 i będ± mieli 1212 punktów. Mieli¶my szansę nawet na awans do czołowej "10", ale stałoby się tak, gdyby Hiszpanie nie wygrali z Francj± we wtorkowym meczu towarzyskim. A wygrali 2:0.Ranking FIFA aktualizowany jest raz w miesi±cu. Klasyfikowane w nim s± drużyny narodowe, a pod uwagę brane s± wszystkie oficjalne mecze z ostatnich czterech lat. Punkty w zestawieniu obliczane s± na podstawie współczynnika, w którym pod uwagę brany jest rezultat meczu, klasa rywala i waga rozgrywanego spotkania. Im lepszy wynik z silniejszym rywalem (takim, który w rankingu jest wysoko) i w bardziej prestiżowym meczu (M¦ znacz± więcej od spotkań towarzyskich), tym więcej punktów do rankingu.Kolejna aktualizacja rankingu FIFA zostanie opublikowana 9 kwietnia Reprezentacja Argentyny przegrała mecz eliminacyjny z Boliwi± 0:2. To znacznie skomplikowało sytuację drużyny Albicelestes w walce o awans na mistrzostwa ¶wiata w Rosji, które odbęd± się w 2018 roku.Czasy, gdy gole były niesłusznie uznawane, powoli mijaj±. W trakcie meczu towarzyskiego Francji z Hiszpani± (0-2) sędzia słusznie nie uznał bramki Antoine'a Griezmanna dzięki wideoweryfikacji.Hiszpania pokonała Francję 2-0 w meczu towarzyskim rozegranym w Paryżu, co paradoksalnie... jest zł± informacj± dla reprezentacji Polski.