El. MŚ 2018. Porażka Argentyny! Mogą nie awansować na mistrzostwa świata! Za to Brazylia już awansowała!

Miejsce Mecze Punkty 1. Brazylia 14 33 2. Kolumbia 14 24 3. Urugwaj 14 23 4. Chile 14 23 5. Argentyna 14 22 6. Ekwador 14 20 7. Peru 14 18 8. Paragwaj 14 18 9. Boliwia 14 10 10. Wenezuela 14 6

Argentyna w meczu z Boliwi± nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Pierwszego gola straciła w 31. minucie po strzale Juana Arce, któremu podawał Pablo Escobar. Gospodarze wynik meczu ustalili w 52. minucie, a zrobił do Marcelo Moreno.Po tej porażce Argentyna spadła na 5. miejsce w tabeli eliminacji M¦ Ameryki Południowej. Po 14 meczach ma na koncie 22 punkty. Do końca eliminacji zostały cztery mecze. Na mundial awansuj± cztery najlepsze drużyny, a pi±ta zagra w barażach z przedstawicielem Oceanii.Z Boliwi± nie mógł zagrać Lionel Messi , który został zawieszony na cztery mecze za obrażanie asystenta sędziego podczas poprzedniego meczu z Chile (1:0). To ogromne osłabienie dla Argentyny, która zaciekle walczy o awans na mistrzostwa ¶wiata. W tych eliminacjach Argentyna grała bez Messiego osiem razy i zdobyła tylko 7 z 24 możliwych do zgarnięcia punktów, wygrywaj±c zaledwie raz.Na mistrzostwa ¶wiata za to na pewno pojedzie już Brazylia, która wygrała 3:0 z Paragwajem.Pozostałe mecze el. M¦ w Ameryce Południowej:Boliwia - Argentyna 2:0 (1:0)Ekwador - Kolumbia 0:2 (0:2)Chile - Wenezuela 3:1 (3:0)Brazylia - Paragwaj 3:0 (1:0)Peru - Urugwaj 2:1 (1:1)