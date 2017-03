El. MŚ 2018. Louis van Gaal uratuje Holandię?

Van Gaal zdobył z kadrą brązowy medal MŚ 2014. Drużyna była bliska awansu do finału, ale przegrała w półfinale z Argentyną po rzutach karnych. Van Gaal po mundialu przejął Manchester United, za to reprezentacja Holandii nie awansowała na Euro 2016 (mimo iż udział wzięły w nim aż 24 drużyny) i teraz może nie awansować na MŚ 2018. To najgorszy czasy dla Holandii od wielu lat.W niedzielę Holendrzy zwolnili swojego selekcjonera Danny'ego Blinda po porażce 0-2 z Bułgarią. "Oranje" zajmują czwarte miejsce w grupie - sześć punktów za prowadzącą Francją i trzy punkty za drugą Szwecją. Na mundial awansuje tylko zwycięzca grupy, a druga drużyna może zagrać w barażach.- Van Gaal ma wspaniały bilans z holenderską kadrą. Znamy go, musimy przekonać się, czy chciałby wrócić - powiedział pomocnik Liverpoolu Georginio Wijnaldum. Z rolą selekcjonera są również łączeni Ronald Koeman, Frank de Boer oraz Guus Hiddink. Jednak dwóch pierwszych szkoleniowców woli pracować w klubach, za to Hiddink przejął kadrę w 2014 roku po van Gaalu, ale został zwolniony niemal rok później ze względu na fatalne wyniki Dyrektor techniczny KNVB (holenderski związek piłki nożnej) Jean Paul Decossaux przyznał, że federacja chce znaleźć nowego trenera jak najszybciej i nie wyklucza opcji zagranicznej. We wtorkowym sparingu z Włochami kadrę tymczasowo poprowadzi Fred Grim.