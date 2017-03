Premier League. Chelsea szykuje ofensywę transferową. Alexis Sanchez na szczycie listy życzeń Antonio Conte

Informacje o personalnych zmianach w zespole ze Stamford Bridge we wtorek opublikował "Guardian". W zachodnim Londynie trwają rozmowy z Conte o nowej, dłuższej umowie. Jednym z najważniejszych warunków włoskiego menedżera są nie jego zarobki, a wzmocnienia, których szkoleniowiec oczekuje, by powalczyć w przyszłym sezonie o triumf w LM. 47-latek spotkał się już z najważniejszymi osobami w klubie, którym przedstawił listę życzeń . Na jej szczycie znajduje się Sanchez oraz zawodnik na lewą obronę.Wiele wskazuje na to, że 28-letni chilijski skrzydłowy latem opuści Arsenal. Piłkarzowi za 15 miesięcy kończy się obecny kontrakt, a ten nie jest zainteresowany przedłużeniem go. Sanchez ma być niezadowolony z braku postępów drużyny z Emirates Stadium. Jeśli zawodnik nie zdecyduje się na pozostanie w północnym Londynie, to lato będzie ostatnią szansą dla "Kanonierów" na zarobienie na nim dużych pieniędzy. Zainteresowanie Chilijczykiem wyraża Chelsea, ale też PSG, Inter i Juventus.Na Stamford Bridge liczą się z tym, że Arsenal nie będzie chciał sprzedać swojej gwiazdy do lokalnego rywala. Nadzieją dla "The Blues" jest fakt, iż Sanchez jest zadowolony z życia w Londynie i być może będzie chciał w nim pozostać. By tak się stało, Chelsea skłonna jest zapłacić skrzydłowemu nawet 250 tys. funtów tygodniowo (aktualnie zarabia 130 tys.). Gdyby transfer doszedł do skutku, to Chilijczyk byłby pierwszym od 11 lat piłkarzem, który przeszedł z Arsenalu do Chelsea. Jako ostatni taki ruch w 2006 roku wykonał Ashley Cole.Na Sanchezie lista życzeń Conte się jednak nie kończy. Chociaż defensywa lidera Premier League należy do najlepszych w lidze, to Włoch wciąż poszukuje do niej wzmocnień. Menedżer Chelsea ma przede wszystkim naciskać na sprowadzenie lewego obrońcy. Mimo, że pewniakiem u Conte na tej pozycji jest Marcos Alonso, to Włoch chciałby na niej większej konkurencji i jakości. Wśród potencjalnych wzmocnień padają nazwiska Davida Alaby z Bayernu Monachium lub Alexa Sandro z Juventusu.Lider Premier League latem walczyć ma też o Virgila van Dijka z Southampton oraz pomocnika Monaco, Tiemoué Bakayoko. O tego drugiego zabiegają też kluby z Manchesteru oraz PSG.Zmiany szykują się również w ataku. Na Stamford Bridge przygotowani są na odejście Diego Costy, który już w dwóch ostatnich okienkach miał nalegać na transfer. Wśród jego następców wymieniani są Romelu Lukaku z Evertonu lub Alvaro Morata z Realu Madryt. "Królewscy" liczyli na to, że ewentualny transfer Moraty można będzie połączyć z kupnem Thibaut Courtois lub Edena Hazarda, których w swoim zespole widziałby Zinedine Zidane. Obaj Belgowie nie szykują się jednak do wyjazdu z Londynu.Chelsea już wcześniej zaczęła "oczyszczać" skład, zarabiając pieniądze na transferach, jak i oszczędzając kilka wysokich tygodniówek. W ostatnich okienkach transferowych klub opuścili m.in. Oscar, John Obi Mikel i Branislav Ivanović. Latem karierę prawdopodobnie zakończy John Terry, sprzedany może zostać Michy Batshuayi, a do wypożyczenia szykuje się Kurt Zouma.Conte trenerem Chelsea został latem zeszłego roku, podpisując umowę do końca sezonu 2018/19. Do podkupienia szkoleniowca szykował się podobno Inter, który chciał skorzystać z faktu, że żona i córka Włocha nie spieszyły się z przenosinami do Londynu. Prywatne sprawy trenera wydają się jednak być już załatwione, bo kilka tygodni temu sam Conte przekonywał, że jego najbliżsi do stolicy Anglii sprowadzą się latem.Na 10 kolejek przed zakończeniem obecnego sezonu Premier League, Chelsea jest liderem rozgrywek i ma aż 10 punktów przewagi nad drugim w tabeli Tottenhamem. Zespół Conte właśnie z "Kogutami" zmierzy się też w półfinale Pucharu Anglii.