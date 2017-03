Marcin Tybura vs. Andrei Arlovski na UFC w Singapurze

Informację o starciu podał portal sportowefakty.wp.pl. W rozmowie z Arturem Mazurem Marcin Tybura wyraził swoje zadowolenie z zestawienia go z tak znanym zawodnikiem. - Arlovski to żywa ikona tego sportu . Wrócił do UFC, ale poza tą organizacją walczył na wielu frontach. MMA to młody sport i można powiedzieć, że on walczy od zawsze. Zrobił wiele dla popularyzacji tego sportu. Walka z nim to dla mnie ogromny honor i prestiż - przyznał Polak.Przypomnijmy, że Andrei Arlovski (25-14), choć nie jest już u szczytu swojej kariery (wejdzie do klatki z Tyburą po 4 porażkach z rzędu), miał okazję dotąd mierzyć się z innymi legendami MMA, takimi jak: Farbicio Werdum, Fedor Emelianenko, Antonio Silva, Frank Mir, Alistair Overeem, Josh Barnett i Stipe Miocic.Marcin Tybura (15-2), jest naszym najwyżej notowanym w rankingu UFC ciężkim. W ostatnim pojedynku pokonał Brazylijczyka, Luisa Henrique Barbosa de Oliveirę, wcześniej zaś zgarnął bonus za KO wieczoru nad Viktorem Pestą.Gala UFC Fight Night 111 odbędzie się w Singapurze 17 czerwca