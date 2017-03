Siatkówka. Fedinando De Giorgi zadebiutuje w maju, polska kadra wraca do Spodka

20 maja 2017 roku będzie miał miejsce oficjalny debiut Ferdinando De Giorgiego w roli szkoleniowca reprezentacji Polski siatkarzy. Pierwszy mecz biało-czerwonych pod kierownictwem Włocha odbędzie się we współpracy z Aleją Gwiazd Siatkówki w katowickim Spodku. Rywalami kadry będzie drużyna narodowa Iranu. Pierwszy raz w Polsce jako trenera Persów będzie można zobaczyć Igora Kolakovica. Jego drużyna obecnie zajmuje 10. miejsce w rankingu FIVB.Mecz z Iranem to dopiero początek przygotowań polskiej kadry do nadchodzącego sezonu reprezentacyjnego. 2017 rok będzie istotny dla polskiej siatkówki. Reprezentacja zmierzy się nie tylko w Lidze Światowej, ale również w mistrzostwach Europy, które zostaną zorganizowane w Polsce. 20 maja w stolicy Śląska odbędzie się także Aleja Gwiazd Siatkówki Katowice 2017, podczas której swoje odciski dłoni odsłonią wybrani siatkarze.