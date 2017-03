Siatkówka. Bartosz Kurek: Myśli o Rio wracają

Najczęściej punktujący zawodnik ostatniego meczu Skry w Lidze Mistrzów, 17 punktów - tyle samo, ile zdobył Mariusz Wlazły - w spotkaniu z AZS-em Częstochowa. Odpowiedzialność wraca na pana barki. Lubi pan to?

Ponownie lubi pan spoczywającą na panu odpowiedzialność?

W lutym wrócił pan na przyjęcie. Było to wyjście ze strefy komfortu czy bardziej spotkanie z dawno niewidzianym znajomym?

Pamiętam wywiad udzielony przy okazji przejścia do Skry. Jak wiele się od tego czasu zmieniło?

Co pan chciał sobie udowodnić poprzez przejście do Skry?

Powiedziano panu, że do przywrócenia normalności potrzebny jest powrót do tego, co było pana życiem - gry i treningu. Więcej czasu spędzonego na boisku faktycznie poukładało u pana to, co tego wymagało? Odzyskuje pan radość z gry?

Stanie w kwadracie może być terapeutyczne.

Nazwisko Kurek predestynowało do gry w szóstce. Duma nie cierpiała?

Myśli o Rio jeszcze wracają?

Porażka podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, podpisanie kontraktu z japońskim klubem, zmiana i późniejsze przejście do PGE Skry Bełchatów - 2016 rok nie był łatwy dla Bartosza Kurka. Zawodnik wrócił jednak do grania na przyjęciu i coraz częściej pojawia się na boisku. Liczba punktów, które zdobywa, nastraja optymistycznie.Jako PGE Skra Bełchatów staramy się nieco zmienić styl gry . Chcemy rozłożyć atak równomiernie, aby Mariusz nie musiał mieć na sobie aż tak dużej odpowiedzialności za zdobywanie punktów. Na razie wygląda to dobrze i mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu.- Tak, lubię to. Po prostu wykonuję założenia, które trener przekazuje mi przed meczem.- Nie zastanawiałem się nad tym zbytnio. Wspólnie podjęliśmy decyzję o tej zmianie i teraz robię wszystko, żeby powierzone mi zadania wykonywać jak należy. Oczywiście, siatkówka to nadal moja pasja, więc na boisku pojawiają się emocje - one mi się udzielają, ale na samym końcu to wszystko jest obowiązkiem i wyborem drużyny o pójściu w daną stronę. Na pewno to, że wcześniej miałem doświadczenie na przyjęciu większe niż na ataku, postawiło mnie w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do nauki wszystkiego od podstaw.- Nie zmieniło się wiele. Tamten wywiad miał na celu podsumowanie tego, co się ze mną działo i co mną kierowało. Jedyną różnica jest to, że teraz przebywam troszeczkę więcej na boisku niż w tamtym okresie. Trudny dla mnie sezon dobiega końca i mam nadzieję, że jego zwieńczeniem będzie jakiś sukces. To byłby naprawdę spory wyczyn zarówno dla naszego zespołu, jak i dla mnie indywidualnie.- Nie gram po to, żeby cokolwiek udowadniać - nawet sobie. Na boisku zawsze pojawiałem się, ponieważ sprawiało mi to przyjemność. Moje przyjście do Skry umotywowane było właśnie tym - chęcią odnalezienia radości z gry i powrotem do optymalnej formy w spokojnej, przyjaznej atmosferze. Mam nadzieję, że na koniec sezonu mi się to uda.- Chyba tak. Powrót na boisko w jakimś stopniu poukładał całą organizację dnia poprzez treningi i mecze - pod tym względem siatkówka wiele mi ułatwiła. Przez tyle lat wykonywania tego zawodu przyzwyczaiłem się do podobnego rytmu, a to również mi pomogło. Skra miała tę przewagę nad innymi klubami, które mogłem wybrać, że nie wywoływała na mnie aż takiej presji i nie nakładała obciążenia, wynikającego z tego, że musiałbym w każdym meczu zdobywać kilkanaście punktów i prowadzić zespół do zwycięstwa. Dlatego jestem w takim miejscu, w którym jestem.- Może. Czasami bywa terapeutyczne, ale generalnie nikomu tego nie polecam.- Na boisku nigdy nie kierowałem się dumą. Staram się pomagać zespołowi i dopasować do kolegów z drużyny. Kiedy gra się w kolektywie to ego, które każdy z nas ma, trzeba schować do kieszeni i postawić dobro ogółu nad swoim.- Oczywiście, że wracają. To była bardzo duża porażka i czas, który wiele mnie kosztował zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Zdaję sobie sprawę z tego, że podobne myśli będą wracać, i że będę je miał z tyłu głowy, ale staram się je traktować jako dobre doświadczenie, które ma czegoś nauczyć i w czymś pomóc.