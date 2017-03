Siatkówka. Oskar Kaczmarczyk asystentem Fedinando De Giorgiego w kadrze

Choć lista szerokiej kadry Polskiego Związku Piłki Siatkowej była długa, to nie wszystko w zespole się zmieni. Ferdinando De Giorgi podał, że kapitanem reprezentacji pozostanie grający w azjatyckim klubie Michał Kubiak. W ocenie Włocha wydawał się najodpowiedniejszy, ponieważ sprawdził się już w tej roli między innymi podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro Dużo znaków zapytania powstało wokół stanowiska asystenta trenera reprezentacji. Początkowo mówiono, że ma być on jeden, jednak później decyzja ta się zmieniła. W tej chwili wiadomo, że umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej podpisał Oskar Kaczmarczyk, który ma zamiar całkowicie poświęcić się pracy w kadrze. Oznacza to, że po sezonie 2016/2017 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle traci nie tylko pierwszego trenera, ale również jego asystenta. Sam zainteresowany przyznał, że wcześniej nie myślał o tym, że ponownie będzie pracował w reprezentacji, i że zaskoczyła go propozycja ze strony Fefe.Drugim asystentem ma zostać Piotr Gruszka. Nie podpisał on jednak jeszcze umowy z PZPS -em.