"Z niewolnika nie ma zawodnika". Kadra U-21 oczekuje na decyzję gwiazd reprezentacji

Donośnym echem odbił się głos Roberta Lewandowskiego, który tydzień temu stwierdził, iż nie widzi sensu występu na czerwcowych mistrzostwach Europy do lat 21 piłkarzy, którzy mają miejsce w pierwszej reprezentacji Polski. Kapitan kadry dodał, że to jego zdanie, ale "rozmawiał też z chłopakami". Echo tej wypowiedzi dotarło także do Wieliczki i Kielc, gdzie przed meczami z Włochami i Czechami przygotowywała się polska młodzieżówka."To byłoby trochę mydlenie oczu, bo nawet jeśli jakiś sukces osiągnęłaby kadra Marcina Dorny z zawodnikami z pierwszej reprezentacji, to nic nam to nie da" - oznajmił w rozmowie z Polsat Sport Lewandowski. Jego słowa wśród młodszych kolegów wywołały nie tylko zdziwienie, ale i zmieszanie. Nie ma się co dziwić, że na zgrupowaniu kadry U-21 zdanie snajpera Bayernu Monachium z miejsca stało się gorącym tematem.Wśród reprezentantów panuje pogląd, że "pewnie zejdą tylko "Kapi" i "Karolek", czyli Bartosz Kapustka i Karol Linetty, którzy zadeklarowali już chęć dołączenia do drużyny. Co oczywiste, zawodnicy nie chcą wypowiadać pod nazwiskiem. Większość z nich jest jednak zdania, że "z niewolnika nie ma zawodnika". Odnosi się ono w szczególności do duetu Milik-Zieliński, po rozmowie z którym Lewandowski zdecydował się na ostrą wypowiedź.Główny zainteresowany, czyli selekcjoner Marcin Dorna, wstrzymał się od komentowania słów lidera reprezentacji, zasłaniając się przygotowaniami do meczów z Włochami i Czechami. Dla trenera musiały być one jednak zaskakujące, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w październiku odwiedził on Neapol. Spotkał się tam i z Milikiem, i z Zielińskim. Według naszych informacji żaden z nich nie zasygnalizował braku chęci gry na zbliżającym się turnieju. O tym, że wszyscy piłkarze kadry Adama Nawałki chcą wystąpić na Euro, mówił też prezes PZPN Zbigniew Boniek (w Polsacie Sport, po meczu z Węgrami, 6.09.2016 r.) i ambasador kadry U-21 Andrzej Juskowiak (w "Wywiadówce Staszewskiego", 5.12.2016 r.).W imieniu drużyny głos zabrał kapitan reprezentacji do lat 21, Tomasz Kędziora.Robert to wielki piłkarz i może mieć zdanie na każdy temat. Po prostu trzeba je uszanować. A jego słów nie chcemy komentować, bo jesteśmy troszkę za mali. Znamy swoje miejsce w szeregu.- Odpowiem tak, jak odpowiadam wszystkim. Jeśli chłopaki zejdą do kadry U-21, to na pewno podniosą poziom rywalizacji i w ogóle - poziom zespołu. Dla nas to będzie super. Natomiast jeżeli nie, to ja widzę u nas drużynę, która i bez tej pomocy może wiele ugrać. Udowadnialiśmy to wielokrotnie, chociażby w Tychach , kiedy pokonaliśmy Niemców.- Bez przesady. Temat oczywiście się pojawiał, ale śpimy spokojnie. Mamy świadomość, że tworzymy monolit, team. Mamy w sobie to coś, co może dać sukces. Na koniec powiem banał, ale prawdziwy. To czy Milik, Zieliński i Linetty zagrają z nami, nie zależy od nas. Zagwarantować mogę za to, że ci, którzy są w kadrze, na Euro dadzą z siebie wszystko.