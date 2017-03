Artur Szpilka rozważa zawieszenie kariery. "Nie jestem zabawką, którą można wyciągnąć z półki, kiedy się chce"

Niespełna 28-letni zawodnik, który legitymuje się rekordem 20 zwycięstw (15 KO) i dwóch porażek, po raz ostatni w ringu pojawił się 16 stycznia zeszłego roku. Na gali w Barclays Center w Nowym Jorku, Szpilka przegrał przez nokaut w dziewiątej rundzie z Deontay'em Wilderem, w walce o mistrzostwo świata federacji WBC. Polak halę opuścił na noszach, kilka kolejnych dni spędził w szpitalu na badaniach i obserwacji.Po ciężkim nokaucie, Szpilka do ringu miał wrócić 25 lutego , kiedy na gali w amerykańskim Birmingham miał zmierzyć się z Dominikiem Breazealem. Miał, ale do pojedynku ostatecznie nie doszło z powodu zamieszania w ustalaniu karty walk. - Niby wszystko było dogadane... Nie wiem, tak naprawdę, o co chodzi. Sam jestem w ciężkim szoku, co chwilę dowiaduję się czegoś nowego, popieprzone to wszystko... - mówił Polak w zamieszczonym na Facebooku filmiku.Z Breazealem ostatecznie zmierzył się Izu Ugonoh. Polak przegrał tamto starcie przez nokaut w piątej rundzie. Szpilce w ostatnim czasie zaoferowano walkę z Adamem Kownackim, ale i do tego pojedynku nie dojdzie, ponieważ zawodnik doznał kontuzji zęba. - Jeśli nie pojawi się w miarę poważny przeciwnik, to poczekam na Breazeale'a. Jak to nie wyjdzie, to na chwilę zawieszam rękawice na kołku. Jestem tym zmęczony. Muszę odpocząć - powiedział "Szpila" w magazynie "Puncher" na antenie Polsatu Sport.- W sobotę nie miałem sparingu, w poniedziałek treningu. Pogodziłem się z tym, że nie walczę. Nie jestem zabawką, którą można wyciągnąć z półki, kiedy się chce. To wszystko powinno być poważne. Siedzę w USA kolejny miesiąc, ciężko trenuję i jestem w formie. W pewnym momencie jestem szczęśliwy, że boksuję, a za chwilę czuję się przygaszony. Trudno mi się zmotywować do czegokolwiek. Nie przyjechałem do tu na wakacje - dodał.Ostatnią, zwycięską walkę Szpilka stoczył w sierpniu 2015 roku. Na gali w Prudential Center w Newark Polak pokonał Kubańczyka Yasmany'ego Consuegrę. Pojedynek zakończył się techniczną decyzją sędziów w trzeciej rundzie.