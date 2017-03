Bayern Monachium nie chce oddać gwiazdy. Odrzucił ofertę Barcelony

Mistrzowie Niemiec nie mają zamiaru sprzedawać swoich gwiazd. Po odrzuceniu oferty Manchesteru United za Thomasa Muellera, Bayern robi wszystko, żeby zatrzymać w drużynie Thiago Alcantarę. Monachijczycy zażądali od Barcelony 90 milionów euro i zapowiedzieli, że cena nie podlega żadnym negocjacjom.To mocno ograniczyło działania Katalończyków, których oferta była znacznie niższa. Hiszpański klub chciałby odzyskać swojego byłego piłkarza, ale nie za wszelką cenę. Reprezentant Hiszpanii to były zawodnik Barcelony. W 2013 roku odszedł z Camp Nou do Monachium za 25 milionów euro. Jego kontrakt z mistrzem Niemiec obowiązuje do czerwca 2019 roku.W tym sezonie Thiago jest podstawowym piłkarzem w drużynie Carlo Ancelottiego. Hiszpan zagrał w 32 meczach, w których strzelił sześć goli i miał siedem asyst. Portal transfermarkt.de wycenia jego wartość na 40 milionów euro.