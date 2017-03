Serie A. Piotr Zieliński nie myśli o Premier League

Piotr Zieliński zastanawiał się długo. Nie był przekonany, czy transfer do Liverpoolu to krok w dobrą stronę. Świetne występy w Empoli, do którego trafił na wypożyczenie z Udinese, sprawiły, że ofert nie brakowało.Szybki rozwój Polaka zauważył Juergen Klopp. Niemiec chciał sprowadzić polskiego pomocnika w letnim oknie transferowym na Anfield Road, ale Zieliński wybrał Neapol . Dziś swojej decyzji nie żałuje.- Staram się robić wszystko dla Napoli. To wspaniały zespół z fantastycznymi kibicami! Nie chcę się ruszać z tego pięknego miasta - powiedział reprezentant Polski w rozmowie z Tuttosport.A co z transferem do Premier League ? - Teraz myślę tylko o Napoli, nie o Anglii. We Włoszech mogę trenować z wielkimi mistrzami: Markiem Hamsikiem, Pepe Reiną, Jose Callejonem czy Raulem Albiolem. Jestem szczęśliwi i nigdzie się nie wybieram - zakończył Polak.