Transfery. Bartosz Kapustka w Lazio Rzym? "Corriere dello Sport": Są zachwyceni

Kapustka potrzebuje kadry U21 bardziej niż ona jego

Wyjściowy skład w pierwszym meczu reprezentacji Polski na Euro 2016 we Francji , a teraz głębokie rezerwy Leicester City. Kariera Bartosza Kapustki ostro wyhamowała. Brak regularnej gry w zespole mistrza Anglii nie zraża jednak europejskich klubów. "Corriere dello Sport" informuje, że 20-latek może wraz z zakończeniem sezonu przenieść się do Rzymu.Włoscy dziennikarze poinformowali, że talentem Kapustki zachwyceni są skauci Lazio Rzym, którzy oglądali jego grę w towarzyskim spotkaniu młodzieżowej reprezentacji Polski z Włochami. Piłkarz Leicester popisał się w tym spotkaniu efektowną asystą, ale był to tylko jednorazowy przebłysk (Polacy przegrali w Krakowie 1:2). Brak regularnej gry w Anglii nie ułatwia Kapustce rozwoju. Mecze w zespole Marcina Dorny pokazały, że 20-latek powinien jak najszybciej zmienić klub.Leicester City zapłaciło za Kapustkę 5 milionów euro. Lazio chciałoby wypożyczyć Polaka z opcją pierwokupu. W przypadku transferu definitywnego Włosi musieliby zapłacić ok. 6 milionów euro.Jeżeli ktoś myślał, że brak regularnej gry w Leicester nie wpłynie na poziom gry Bartosza Kapustki, to bardzo się pomylił.