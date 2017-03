NFL. Raiders dostali zgodę, by przenieść się do Las Vegas

Przeciw byli tylko Miami Dolphins.W stolicy światowego hazardu, która do tej pory nie miała żadnej drużyny w czterech największych ligach w USA NBA , NHL, MLB, NFL), oprócz Raiders pojawi się też nowy klub hokeja na lodzie, który do rywalizacji w NHL przystąpi już od sezonu 2017/18.Na Raiders miejscowi kibice muszą poczekać dłużej. Stadion za 1,9 mld dolarów dopiero powstaje i prawdopodobnie nie zostanie oddany do użytku przed 2020 rokiem.