Polska U21 - Czechy U21. Kapustka odpowiedział Lewandowskiemu [SPOSTRZEŻENIA]

Leicester ma wpływ na Kapustkę

Problemy w środku pola

Nerwy i presja

Zmiany dały jakość

Reprezentacja Czech myśli o Polsce

Sytuacja w grupie E na półmetku eliminacji

Lewandowski i Piszczek poprowadzili Polaków do wygranej w Podgoricy [OCENY]

Zmarnowane szanse, nerwy, ale też radosny koniec. Polska wygrała w Podgoricy!

Kluczowy piłkarz nie zagra w meczu z Rumunią

Jeżeli ktoś myślał, że brak regularnej gry w Leicester nie wpłynie na poziom gry Bartosza Kapustki, to bardzo się pomylił. 20-latek zagrał w Kielcach z Czechami jeszcze gorzej niż ostatnio z Włochami w Krakowie . Tam chociaż błysnął - jedynym pozytywem była efektowna asysta przy golu Dawida Kownackiego. W Kielcach nie pokazał nic. Robert Lewandowski rozpoczął w Polsce dyskusję, czy piłkarze, którzy grali w reprezentacji Adama Nawałki powinni pojechać na MME. W przypadku Kapustki problem rozwiązał się chyba sam. W tym momencie piłkarz Leicester bardziej potrzebuje reprezentacji U21, niż ona jego.Marcin Dorna wyciągnął wnioski po przegrany 1:2 meczu z Włochami w Krakowie. Słaba gra w środku pola wpłynęła na zmiany w tej części boiska. Paweł Dawidowicz został przesunięty ze środka obrony na pozycję defensywnego pomocnika. Piłkarz Benfiki Lizbona (na wypożyczeniu w VfL Bochum) w Kielcach zagrał zdecydowanie lepiej niż w Krakowie. Asekurował ofensywniej grającego Patryka Lipskiego, a przy bardziej zdecydowanych atakach Czechów wspierał środkowych obrońców. Porównanie jego gry w obronie i w pomocy wypadło zdecydowanie na korzyść tego drugiego. Ale to jedyna decyzja Dorny, która zadziałała. Kolejny słaby mecz zagrał Patryk Lipski. Z Włochami grał na "10", z Czechami na "6". Różnicy nie było. Ożywienie w grę Polaków wniosły dopiero zmiany. Kreowanie ofensywnych akcji w wykonaniu piłkarzy, którzy rozpoczęli spotkanie w wyjściowym składzie było poniżej reprezentacyjnego poziomu.Przed marcowymi meczami z Włochami i Czechami wyniki zespołu Marcina Dorny były więcej niż zadowalające. A pokonanie reprezentacji Niemiec w Tychach rozbudziło apetyty na sukces w czerwcowym turnieju. Atmosfera wokół kadry U21 była spokojna. A teraz? Nerwy i niepewność. Przed samym turniejem. A czas największej presji dopiero przyjdzie.80 minut ospałej i nerwowej gry zakończyło wejście na murawę Jarosława Niezgody. Strzelec wyrównującej bramki pokazał walkę i jakość, którą powinni prezentować marzący o czerwcowych mistrzostwach piłkarze. To samo można napisać o Przemysławie Frankowskim. Gra na jeden kontakt, przyspieszenie i zaangażowanie. To wszystko dało najlepsze dziesięć minut Polaków podczas marcowych meczów.- Czeskie lwiątka nie mogą się doczekać młodzieżowych mistrzostw Europy! Do zobaczenia w Tychach, Polacy - transparent z takim napisem zaprezentowali Czesi tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego w Kielcach. Niespodzianka została ciepło przyjęta przez kibiców. Zespół Vitezslava Lavicki wszystkie grupowe mecze młodzieżowych mistrzostw Europy rozegra w Tychach, gdzie przed meczem w Kielcach odbyła się specjalna integracja Czechów z mieszkańcami. Zabawę podkręciła Ewa Farna, a takie spotkanie na pewno wpłynie na atmosferę podczas MME.Polska wygrała w Podgoricy z Czarnogórą 2:1 i umocniła się na pozycji lidera grupy E. Mamy sześć punktów przewagi nad drugą Czarnogórą.Reprezentacja Polski pokonała Czarnogórę 2:1 w meczu eliminacji mistrzostw świata. Zobacz, jak oceniliśmy (w skali 1-6), piłkarzy Adama Nawałki za to spotkanie.Zmarnowane szanse, zmarnowane prowadzenie, nerwy. Ale koniec radosny. Polska wygrała w Czarnogórze 2:1, uciekła rywalom na sześć punktów i jest na najkrótszej drodze do mundialu w Rosji.Wygraliśmy z Czarnogórą 2:1, ale są też złe wieści. Żółtą kartkę dostał nasz podstawowy stoper Kamil Glik. Obrońca Monaco nie będzie mógł zagrać w meczu z Rumunią, który odbędzie się 10 czerwca.