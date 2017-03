El. MŚ 2018. Druga drużyna z "polskiej" grupy może nie zagrać w barażu

Liczba punktów drużyn z drugich miejsc w grupach:

Piłkarze ze strefy europejskiej walczą o 13 miejsc. Bezpośredni awans wywalczą zwycięzcy dziewięciu grup, a osiem najlepszych drużyn z drugich miejsc rozegra w listopadzie baraże w czterech parach. Ich triumfatorzy także wystąpią na mundialu w Rosji.To oznacza, że jeden wicemistrz grupy nie wystąpi w barażu. Gdyby teraz zakończyły się eliminacje, byłaby to drużyna z "polskiej" grupy E.Po pięciu kolejkach drużyna Adama Nawałki ma 13 punktów, Czarnogóra tylko 7 pkt, podobnie jak trzecia Dania. Czwarte miejsce zajmuje Rumunia, piąte Armenia (obie po 6 pkt), a ostatnie Kazachstan (2 pkt).Sytuacja w tabeli jest bardzo korzystna dla biało-czerwonych (w żadnej innej grupie lider nie ma tak dużej przewagi) i coraz gorsza dla pozostałych zespołów.To jedna z niewielu grup, w której nie ma jednego wielkiego piłkarskiego mocarstwa, ale również żadnego słabeusza. Nawet ostatni w tabeli Kazachstan jest obecnie klasyfikowany w rankingu FIFA wyżej niż... 15 innych reprezentacji ze strefy europejskiej. Wyprzedza Finlandię, Litwę, Łotwę, Cypr, Estonię, Gruzję, Luksemburg, Mołdawię, Kosowo, Macedonię, Maltę, Liechtenstein, Andorę, San Marino i Gibraltar.W grupie E - poza Polską - drużyny często gubią punkty w spotkaniach między sobą. Na przykład Rumunia, która w eliminacjach była losowana z pierwszego koszyka, już trzykrotnie zremisowała (1:1 z Czarnogórą, 0:0 z Kazachstanem, 0:0 z Danią), a z biało-czerwonymi przegrała 0:3.Efekt jest taki, że druga w tabeli Czarnogóra ma mniej punktów niż inni wiceliderzy grup oraz większość... trzecich drużyn. Jeśli chodzi o zespoły z trzecich miejsc (z lepszym dorobkiem) w innych grupach - Bułgaria (A) ma 9 pkt, Czechy (C) - 8, Słowenia (F) - 8, Izrael (G) - 9, Bośnia i Hercegowina (H) - 10, a Ukraina oraz czwarta w grupie I Turcja - 8.Rywalizacja w grupach potrwa do października Grupa G - Włochy 13 pktGrupa B - Portugalia 12Grupa H - Grecja 11Grupa D - Irlandia 11Grupa C - Irlandia Północna 10Grupa A - Szwecja 10Grupa I - Islandia 10Grupa F - Słowacja 9Grupa E - Czarnogóra 7 ("polska" grupa)