Reprezentacja Polski w pierwszej dziesiątce rankingu FIFA już w kwietniu?

Kogo może wyprzedzić Polska?

10., 11. czy 12.?

Ranking FIFA aktualizowany jest raz w miesiącu. Klasyfikowane w nim są drużyny narodowe, a pod uwagę brane są wszystkie oficjalne mecze z ostatnich czterech lat. Punkty w zestawieniu obliczane są na podstawie współczynnika, w którym pod uwagę brany jest rezultat meczu, klasa rywala i waga rozgrywanego spotkania. Im lepszy wynik z silniejszym rywalem (takim, który w rankingu jest wysoko) i w bardziej prestiżowym meczu (MŚ znaczą więcej od spotkań towarzyskich), tym więcej punktów do rankingu.Polacy w ostatnim zestawieniu zajmowali 12. lokatę ex aequo z reprezentacją Walii. Obie drużyny zgromadziły po 1121 punktów. Polacy dzięki wygranej z Czarnogórą w niedzielę mają zagwarantowane to, że niżej niż na 12. miejscu nie będą. Walijczycy tylko zremisowali z Irlandią, więc spadną przynajmniej o jedną lokatę. Biało-Czerwoni mogą wskoczyć nawet do pierwszej dziesiątki!Po meczu z Czarnogórą dorobek reprezentacji Polski zwiększy się do 1183 punktów - tak wynika z narzędzia analitycznego FIFA/Coca-Cola World Ranking Prognosis Tool. Taki wynik daje nadzieje na awans w kwietniowej aktualizacji rankingu.Będąca obecnie na 11. miejscu Szwajcaria Polaków obawiać się nie musi. W weekend wygrała z Łotwą 1:0 i pozycję przed naszą kadrą na pewno utrzyma. Będzie miała 1212 punktów (teraz ma 1138). Polacy mogą za to przeskoczyć zarówno Urugwaj (obecnie 9. miejsce) jak i Hiszpanię (10. lokata).Piłkarze z Ameryki Południowej zajmują obecnie dziewiątą lokatę (1200 punktów). 23 marca Urugwajczycy przegrali z Brazylią 1:4 i jeśli nie wygrają we wtorek z Peru, spadną za Polskę (będą mieć 1135 punktów w przypadku remisu lub 1097 punktów w przypadku porażki). Jeśli jednak Urugwaj pokona Peru, będzie na pewno przed Polską (po wygranej będą mieć 1211 punktów).Miejsce Polski zależy też od tego, jakim rezultatem zakończy się towarzyski mecz Hiszpania - Francja . Hiszpanie w weekend pokonali w el. MŚ 2018 Izrael 4:1, ale nie mogą przegrać z Francją meczu sparingowego, bo stracą miejsce na rzecz Polski (i Szwajcarii).Jeśli Hiszpanie przegrają z Francją, będą mieć 1166 punktów. Jeśli zremisują - 1179. W obu przypadkach będzie to mniej punktów niż powinni dostać Biało-Czerwoni. Tylko zwycięstwo zagwarantuje piłkarzom z półwyspu iberyjskiego, że utrzymają się w rankingu przed Polską (będą mieć 1204 punktów).W wariancie najbardziej optymistycznym, Biało-Czerwoni zajmą dziesiątą lokatę (wyprzedzą Urugwaj i Hiszpanię, ale pozycję przed nimi utrzyma Szwajcaria). Będą na 11. miejscu, jeśli swojego najbliższego meczu nie wygra Hiszpania lub Urugwaj. Pozostaną na 12. lokacie, jeśli zarówno Hiszpania jak i Urugwaj wygrają swoje spotkania.Kadra Nawałki nie ma najmniejszych szans na to, żeby wyprzedzić zajmującą obecnie ósme miejsce Portugalię (nawet w przypadku porażki w sparingu ze Szwecją, będą mieć więcej punktów). Biało-Czerwoni nie muszą się też obawiać o drużyny będące w rankingu tuż za nimi - Polaków Anglicy nie wyprzedzą (wygrali z Litwą w el. MŚ 1:0, przegrali z Niemcami 0:1 w sparingu - będą mieć 1103 punkty), ta sztuka nie uda się też Włochom nawet w przypadku sparingowej wygranej z Holendrami (będą mieć wtedy 1165 punktów) we wtorek.Kolejna aktualizacja rankingu FIFA zostanie opublikowana 9 kwietnia