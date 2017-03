Franciszek Georgiew na Forum MMA: "Juras w 2016 dał najbardziej czadu"

Sport.pl oraz Joanna Jędrzejczyk zostały wyróżnione nagrodami Heraklesy 2016!

Dlaczego to właśnie Łukasz Jurkowski otrzymał nagrodę za najlepsze prowadzenie swoich Social Mediów? Jak zmieniło się podejście zawodników do promowania się w internecie? Zapraszamy!Sport.pl zostało wyróżnione w kategorii "medium roku". To nowa kategoria, która powstała po to, by uhonorować popularne serwisy promujące MMA . Joanna Jędrzejczyk, która jest ambasadorką Sport.pl, została wyróżniona w kategorii "zawodnik roku". Nagrody przyznaje grono dziennikarzy i ekspertów mieszanych sztuk walki (MMA).