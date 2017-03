LFN. Znamy pełną kartę walk na galę Ladies Fight Night "Five Points" w Poznaniu!

W klatkoringu LFN po raz pierwszy zobaczymy Katarzynę Lubońską i Kamilę Bałandę. Nie zabraknie też walki międzynarodowej, w której Talita De Oliveira z Brazylii zmierzy się z zawodniczką z Węgier Ireną Racz. Podczas gali odbędzie się również najcięższy pojedynek kobiet w formule K-1 w Europie! W klatkoringu żeńskiej organizacji w kategorii +78 kg rękawice skrzyżują Paulina Bieć z zawodniczką z Niemiec, Mary Anne Kieper.Ceremonia ważenia zawodniczek przed piątą galą organizacji odbędzie się podczas targów Motor Show w piątek, 7 kwietnia o godz. 17:00 na stoisku LFN zlokalizowanym przy wejściu do hali głównej nr 5 MTP Poznań Ważenie, podobnie jak cała sobotnia gala, będą transmitowane na żywo na Facebooku oraz na stronie internetowej organizacji.57 kg: Katarzyna Lubońska (4-2-0) vs Nubia Nascimento (2-2-1)50 kg: Hanna Gujwan (2-1-0) vs Natalia Leciejewska (0-0-0)56 kg: Małgorzata Dymus (4-3-0) vs Meryem Uslu (42-10-1)52 kg: Sylwia Juśkiewicz (5-4-0) vs Liudmila Pylypchak (2-3-0)78 kg: Paulina Bieć (1-0-0) vs Mary Anne Kieper (1-0-0)61 kg: Katarzyna Sadura (2-2-0) vs Suvi Salmimies (6-3-1)63,5 kg: Kamila Bałanda (10-1-0) vs Marta Gusztab (1-1-0)61 kg: Talita De Oliveira (4-1-0) vs Irena Racz (4-6-2)56 kg: Judyta Rymarzak (2-1-0) vs Lucia Krajcovic (19-8-0)57 kg: Katarzyna Biegajło (1-1-0) vs Valerie Domergue (1-2-0)67 kg: Agnieszka Szmitowska (0-0-0) vs Angelika Szczepańska (0-0-0)