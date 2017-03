Mateusz Gamrot vs. Norman Parke oficjalnie na KSW 39: Colosseum

InTheCage.pl

KSW 39 (KSW)

Największa gala w historii europejskiego MMA, KSW 39: Colosseum, 27 maja na PGE Narodowym będzie areną największej walki w europejskiej wadze lekkiej. Niepokonany mistrz KSW w limicie do 70 kilogramów Mateusz Gamrot (12-0, 4 KO, 3 Sub) będzie po raz drugi bronił tytułu w pojedynku z najlepszym lekkim w Wielkiej Brytanii Normanem Parke'iem (23-5-1, 4 KO, 12 Sub).

REKLAMA





26-letni Gamrot nie tylko nie znalazł pogromcy w zawodowym MMA, ale jeszcze nigdy nie przegrał nawet pojedynczej rundy. Reprezentant Ankosu MMA



Więcej o MMA przeczytasz na portalu



30-letni Irlandczyk z Północy to zwycięzca reality show The Ultimate Fighter z 2012 roku i weteran dziewięciu walk w UFC. Parke w swojej jedenastoletniej zawodowej karierze wygrywał z takimi zawodnikami jak Colin Fletcher, Kazuki Tokudome czy Reza Madadi. W lutym "Stormin" był o włos od zdobycia pasa brytyjskiej organizacji BAMMA. Chociaż wypunktował Paula Redmonda, tytułu pozbawiło go nieznaczne 300-gramowe przekroczenie wagi.26-letni Gamrot nie tylko nie znalazł pogromcy w zawodowym MMA, ale jeszcze nigdy nie przegrał nawet pojedynczej rundy. Reprezentant Ankosu MMA Poznań maju zeszłego roku został mistrzem KSW w wadze lekkiej, pewnie wygrywając z Mansourem Barnaouim. Cztery miesiące później obronił tytuł, poddając Brazylijczyka Renato Gomesa.Więcej o MMA przeczytasz na portalu InTheCage.pl