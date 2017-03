La Liga. Real Madryt chce zatrzymać Isco. Kontrakt na sześć lat

24-letnim pomocnikiem interesują się najlepsze kluby świata, bo jego kontrakt z Realem wygasa w czerwcu 2018 roku i dla klubu z Madrytu najbliższe okno transferowe będzie prawdopodobnie ostatnią szansą, by na transferze zarobić miliony euro. Już dwa razy oferty za piłkarza składał Manchester City , ostatnio do grona klubów zainteresowanych dołączyła Barcelona.Realowi ze sprzedawaniem Isco się nie spieszy. Jak twierdzi "Marca", klub traktuje go jako polisę na przyszłość. Dlatego zaproponowano mu przedłużenie obecnie obowiązującej umowy o kolejnych sześć lat, a pensję otrzymywałby trzykrotnie większą niż obecnie. Hiszpańska gazeta twierdzi, że piłkarz zarabiałby 6 mln euro.Isco w tym sezonie w La Liga zagrał w 13 meczach od pierwszej minuty, strzelił pięć goli i miał sześć asyst.Real z 65 punktami prowadzi w tabeli La Liga. Nad drugą Barceloną ma dwa punkty przewagi, ale też rozegrał jeden mecz mniej.