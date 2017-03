Czarnogóra - Polska. Dlaczego Lewandowski strzelił gola z rzutu wolnego? Dzięki Grosickiemu! [WIDEO]

Sytuacja w grupie E na półmetku eliminacji

Polscy piłkarze dzięki wyjazdowemu zwycięstwu nad Czarnogórą 2:1 w grupie E kwalifikacji mistrzostw świata oraz remisowi Rumunii z Danią 0:0 wyprzedzają kolejne drużyny aż o sześć punktów. Do przerwy prowadzili po golu Roberta Lewandowskiego z rzutu wolnego, który na zabawnym nagraniu stwierdził, że to zasługa Kamila Grosickiego.- "Lewy" sto milionów, co to miało być przyjacielu? - tak pomocnik reprezentacji Polski na piątkowym treningu skomentował bardzo nieudany rzut wolny w wykonaniu Lewandowskiego.- Zdenerwował mnie tym komentarzem. Musiałem mu pokazać, że na treningu się trenuje rzuty wolne, szuka się czegoś nowego, a na meczu podchodzi się i strzela. Wjechał mi na ambicję, więc musiałem mu coś udowodnić - powiedział rozbawiony Lewandowski.Kapitan kadry odniósł się także do słów Tomasza Hajty. Komentator Polsatu kilka miesięcy temu wątpił w jego umiejętności strzeleckie z rzutów wolnych, a w niedzielę "wywołał Lewandowskiego do tablicy". - Serdeczne pozdrowienia. Tomasz zawsze był bardzo technicznym zawodnikiem, więc wie jak to jest. Zawsze trzeba wierzyć do końca - skomentował Lewandowski.Polska wygrała w Podgoricy z Czarnogórą 2:1 i umocniła się na pozycji lidera grupy E. Mamy sześć punktów przewagi nad drugą Czarnogórą. Reprezentacja Polski pokonała Czarnogórę 2:1 w meczu eliminacji mistrzostw świata. Zobacz, jak oceniliśmy (w skali 1-6), piłkarzy Adama Nawałki za to spotkanie.Zmarnowane szanse, zmarnowane prowadzenie, nerwy. Ale koniec radosny. Polska wygrała w Czarnogórze 2:1, uciekła rywalom na sześć punktów i jest na najkrótszej drodze do mundialu w Rosji.Wygraliśmy z Czarnogórą 2:1, ale są też złe wieści. Żółtą kartkę dostał nasz podstawowy stoper Kamil Glik. Obrońca Monaco nie będzie mógł zagrać w meczu z Rumunią, który odbędzie się 10 czerwca