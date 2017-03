El. MŚ 2018. Trener Czarnogóry: nie zasłużyliśmy na porażkę

- Zdawaliśmy sobie sprawę z siły i jakości polskiej drużyny, ale generalnie w pierwszej połowie, do utraty bramki, graliśmy dobrze. Po przerwie spisywaliśmy się jeszcze lepiej i byliśmy bardzo blisko osiągnięcia wyniku, który by nam odpowiadał. Remis byłby wystarczająco dobry i dla Polaków, i dla nas. Nie zasłużyliśmy na porażkę - uważa Tumbakovic.Biało-czerwoni zdobywali gole po uderzeniach Roberta Lewandowskiego z rzutu wolnego i Łukasza Piszczka. Z kolei gola - na 1:1 - dla Czarnogóry strzelił Stefan Mugosa, który w wyjściowym składzie zastąpił najlepszego strzelca zespołu Stevana Jovetica.- Przy 1:1 mieliśmy fantastyczną okazję po sytuacji, jaką trenowaliśmy na zgrupowaniu - dodał Tumbakovic, który mówił o okazji z 71. minuty i uderzeniu Aleksandara Sofranaca. On dotychczas był rezerwowym, a tym razem też wystąpił od pierwszej minuty z powodu kontuzji w linii defensywy.- Nie będę mógł zasnąć, mając w głowię tę okazję. Byłem pewny, że piłka znajdzie się w siatce - wspominał obrońca chorwackiej Rijeki sytuację po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Damira Kojasevica.- W pierwszej połowie byliśmy nieco przestraszeni, zagraliśmy słabiej, ale i rywale niczego wielkiego nie pokazali. W drugiej części pokazaliśmy, że możemy sobie poradzić ze wszystkimi. Zabrakło nam szczęścia i niestety nie uzyskaliśmy choćby jednego punktu - przyznał Sofranac.Serbski trener Tumbakovic mówił, że Polacy - zgodnie z oczekiwaniami - byli niebezpieczni na skrzydłach, chwalił też Lewandowskiego.- Podwajaliśmy krycie na bokach, bo tu rywale byli najgroźniejsi. Szczególnie na prawej stronie, gdzie od lat razem grają Piszczek i Błaszczykowski. Dobrze wyglądała ich współpraca z Zielińskim. Na drugiej stronie był niesamowicie szybki Grosicki. Staraliśmy się go powstrzymywać, ale ciężko utrzymać koncentrację przez 90 minut - ocenił.W tabeli grupy, po 5 kolejkach, prowadzi Polska - 13 pkt, przed Czarnogórą i Danią - po 7.- Wykonaliśmy dobrą robotę i głowa do góry. Będziemy szukać swojej szansy w kolejnych spotkaniach. To jest taka mini liga z 10 seriami gier i nie ma mowy o popełnieniu błędu. Ale inne wyniki w grupie sprawiają, że wciąż mamy nadzieję... - dodał Tumbakovic.- Nic nie jest stracone, o baraż możemy powalczyć - przyznał Sofranac.