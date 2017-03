Czarnogóra - Polska. Piękny gest polskich kibiców w stronę Artura Boruca

Post udostępniony przez Artur Boruc (@arturboruc) 26 Mar, 2017 o 11:41 PDT

Sytuacja w grupie E na półmetku eliminacji

Lewandowski i Piszczek poprowadzili Polaków do wygranej w Podgoricy [OCENY]

Zmarnowane szanse, nerwy, ale też radosny koniec. Polska wygrała w Podgoricy!

Kluczowy piłkarz nie zagra w meczu z Rumunią

Boruc w reprezentacji zagrał 64 razy - żaden bramkarz w historii naszej kadry nie może pochwalić się podobnym wynikiem . Polscy fani tych występów nie zapominają, dlatego w trakcie meczu z Czarnogórą wywiesili na stadionie w Podgoricy transparent z podziękowaniami.- Dziękuję - napisał na Instagramie, gdzie umieścił poniższe zdjęcie.Wychowanek Pogoni Siedlce był pierwszym bramkarzem reprezentacji podczas mistrzostw świata w 2006 roku i Europy w 2008. Mimo niepowodzeń zespołu, był chwalony za swoją grę i często ratował biało-czerwonych przed wyższymi porażkami. W poprzednim roku był powoływany przez Nawałkę, ale pełnił już tylko rolę rezerwowego. Jeśli grał, to w potyczkach towarzyskich. Po raz ostatni bluzę z orzełkiem na piersi w spotkaniu o stawkę założył 11 października 2013 roku - w meczu z Ukrainą (0:1) na wyjeździe w eliminacjach MŚ.Polska wygrała w Podgoricy z Czarnogórą 2:1 i umocniła się na pozycji lidera grupy E. Mamy sześć punktów przewagi nad drugą Czarnogórą.Reprezentacja Polski pokonała Czarnogórę 2:1 w meczu eliminacji mistrzostw świata. Zobacz, jak oceniliśmy (w skali 1-6), piłkarzy Adama Nawałki za to spotkanie.Zmarnowane szanse, zmarnowane prowadzenie, nerwy. Ale koniec radosny. Polska wygrała w Czarnogórze 2:1, uciekła rywalom na sześć punktów i jest na najkrótszej drodze do mundialu w Rosji.Wygraliśmy z Czarnogórą 2:1, ale są też złe wieści. Żółtą kartkę dostał nasz podstawowy stoper Kamil Glik. Obrońca Monaco nie będzie mógł zagrać w meczu z Rumunią, który odbędzie się 10 czerwca