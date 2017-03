NBA. Jeszcze pięć wygranych Wizards i kolega Gortata będzie tańczył

"Muszę wziąć się do roboty i popracować nad swoimi umiejętnościami" - powiedział Smith, który dał się już poznać jako uzdolniony wokalista.31-letni zawodnik, mający średnio 5,5 pkt i 3,4 zbiórki, próbkę swojego głosu dał na jednym z filmików nakręconych przez Wizards i zamieszczonych w internecie. Koszykarze wykonywali razem z gwiazdami ich przeboje i występ Smitha - uznawanego za najzabawniejszego w ekipie "Czarodziejów" - zyskał największą akceptację fanów.Wizards z bilansem 45 zwycięstw oraz 28 porażek zajmują trzecie miejsce na Wschodzie i są pewni udziału w play off. Lepsi od nich w konferencji są Cavaliers (47-25) i Boston Celtics (47-26).Do końca sezonu zasadniczego graczom Wizards pozostało dziewięć meczów, z czego siedem na wyjeździe, m.in. w Los Angeles z Clippers i w Oakland z Golden State Warriors. Najbliższy mecz "Czarodzieje" rozegrają we wtorek z Los Angeles Lakers (21-51).