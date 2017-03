El. MŚ 2018. Nawałka: Na gorącym terenie cel został osiągnięty

Sytuacja w grupie E na półmetku eliminacji

- Byliśmy pytani przed meczem o sytuację w grupie i stwierdziliśmy z całą stanowczością, że będziemy patrzyli na spotkanie, a nie tabelę. Ona się liczy dopiero na koniec eliminacji, wtedy dopiero jest awans. Jesteśmy bardzo zadowoleni z trzech punktów. Przewidywaliśmy, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Nie było łatwo, ale zawodnicy grali do samego końca. Pomimo trudności i kłopotów w drugiej połowie cel został osiągnięty - trzy punkty - analizował Nawałka na konferencji prasowej po spotkaniu.- Czarnogóra nie zaskoczyła nas grając dobrze, pokazując futbol zdeterminowany. Musieliśmy przeciwstawić się tej grze. Cieszy mnie, że zawodnicy wytrzymali emocjonalnie, wytrzymali ciśnienie. To bardzo gorący teren, gospodarze jeszcze będą tu mieli bardzo dobre wyniki . Grają trzy kolejne mecze u siebie i będą walczyć o awans - dodał.- Pierwsza połowa to bardzo dobra organizacja gry z naszej strony. Nie jest łatwo strzelić gola, gdy rywal gra tak blisko siebie, blisko bramki. A Czarnogóra grała w niskim pressingu. Nam się udało zdobyć prowadzenie. Druga połowa miała kilka faz gry, trudniejszych dla nas. Mieliśmy swoje szanse, potem straciliśmy gola, natomiast udało się wygrać. Brawa dla zawodników za zaangażowanie, bo punkty z całą pewnością są nam potrzebne - zakończyłPolska wygrała w Podgoricy z Czarnogórą 2:1 i umocniła się na pozycji lidera grupy E. Mamy sześć punktów przewagi nad drugą Czarnogórą.Reprezentacja Polski pokonała Czarnogórę 2:1 w meczu eliminacji mistrzostw świata. Zobacz, jak oceniliśmy (w skali 1-6), piłkarzy Adama Nawałki za to spotkanie.Zmarnowane szanse, zmarnowane prowadzenie, nerwy. Ale koniec radosny. Polska wygrała w Czarnogórze 2:1, uciekła rywalom na sześć punktów i jest na najkrótszej drodze do mundialu w Rosji.Wygraliśmy z Czarnogórą 2:1, ale są też złe wieści. Żółtą kartkę dostał nasz podstawowy stoper Kamil Glik. Obrońca Monaco nie będzie mógł zagrać w meczu z Rumunią, który odbędzie się 10 czerwca