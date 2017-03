Czarnogóra - Polska. Kowalczyk dla Sport.pl: Mamy awans i duży problem. Linetty i Zieliński nie pomogliby nawet kadrze U-21

Sebastian Staszewski: Podobał się Panu mecz z Czarnogórą?

A co powie Pan o piłkarskiej stronie niedzielnego starcia? Sprawdziły się przedmeczowe przewidywania: zabrakło finezji, pod dostatkiem było walki.

Jak dużym problemem okazał się brak Grzegorza Krychowiaka?

?

Nie zachwyciła linia pomocy. Na miarę oczekiwań zagrał właściwie tylko Krzysztof Mączyński.

Wielu zachodzi sobie w głowę dlaczego pełni swojego talentu nie może zaprezentować Zieliński. Akcją z 81 min. udowodnił, że posiada nieprzeciętne umiejętności. Co tydzień prezentuje je zresztą w Serie A.

Świetny mecz rozegrał natomiast Robert Lewandowski - świetny, na miarę możliwości. Przypomniały mi się boje z Irlandią czy Szkocją. "Lewy" był kopany, tratowany, ale, tak jak wtedy, znalazł sposób na rywali. I wytrzymał fizycznie.

Po niedzielnym zwycięstwie poznaliśmy jakieś odpowiedzi?

A czy Adam Nawałka ufa zmiennikom? Bo w szalenie wymagającym spotkaniu z Czarnogórą zrobił tylko dwie zmiany.

