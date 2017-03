El. MŚ 2018. Glik nie zagra w meczu z Rumunią

Wygrana w Podgoricy!

Glik kartkę dostał w 69. minucie przy stanie 1:1. To kolejna jego kartka w tych eliminacjach. Oznacza to, że nie zagra w kolejnym meczu z Rumunią. U boku Michała Pazdana prawdopodobnie zagra obrońca Girondins Bordeaux Igor Lewczuk lub Thiago Cionek.Polska wygrała w Podgoricy z Czarnogórą 2:1 i umocniła się na pozycji lidera grupy E. Mamy sześć punktów przewagi nad drugą Czarnogórą. Na mundial w Rosji bezpośrednio awansują tylko zwycięzcy grup eliminacyjnych. 8 najlepszych drużyn z 2. miejsc 9 eliminacyjnych grup zagra w barażach.Za nami półmetek eliminacji MŚ 2018. Reprezentacja Polskiw pięciu meczach zdobyła 13 punktów i zajmuje 1. miejsce w grupie E. Polacy na początek eliminacji zremisowali 2:2 z Kazachstanem, potem pokonali Danię (3:2), Armenię (2:1), Rumunię (3:0) i w niedzielę Czarnogórę (2:1).Polacy są w idealnej sytuacji. Gdyby przyjąć najtrudniejszy scenariusz, że Czarnogóra lub Dania wygrają wszystkie spotkania do końca eliminacji, nam, do pewnego awansu wystarczy 10 punktów, czyli 3 wygrane i remis. A trzy z pięciu pozostałych meczów gramy u siebie.Podopiecznym Adama Nawałki pozostało pięć meczów. U siebie zagrają z Rumunią, Kazachstanem i Czarnogórą, na wyjeździe z Danią i Armenią.Reprezentacja Polski pokonała Czarnogórę 2:1 w meczu eliminacji mistrzostw świata. Zobacz, jak oceniliśmy (w skali 1-6), piłkarzy Adama Nawałki za to spotkanie.Zmarnowane szanse, zmarnowane prowadzenie, nerwy. Ale koniec radosny. Polska wygrała w Czarnogórze 2:1, uciekła rywalom na sześć punktów i jest na najkrótszej drodze do mundialu w Rosji.