NCAA. South Carolina rywalem Gonzagi Karnowskiego w Final Four

Gonzaga pierwszy raz w historii awansowała do czwórki najlepszych zespołów amerykańskich rozgrywek uniwersyteckich, wygrywając dzień wcześniej w finale West Region z Xavier Musketeers 83:59.W drugim półfinale w Phoenix zagrają Oregon Ducks (pokonali Kansas Jayhawks 74:60) ze zwycięzcą drugiego niedzielnego meczu Kentucky Wildcats z North Carolina Tar Heels.Bulldogs rozgrywają najlepszy sezon w historii klubu, mają bilans 36 zwycięstw przy jednej porażce. Dotychczas ośmiokrotnie awansowali do fazy Sweet Sixteen (16 najlepszych zespołów), trzy razy grali w Final Eight (czołowa ósemka), ale w Final Four zadebiutują.Gamnecocks (bilans 26-10) mają mniejsze osiągnięcia. Dotychczas czterokrotnie awansowali do najlepszej "16", a do Elite Eight i Final Four dotarli w tym sezonie po raz pierwszy.Mierzący 216 cm, 23-letni reprezentant Polski także przeżywa najlepszy okres w karierze. Został indywidualnym rekordzistą ligi pod względem liczby odniesionych zwycięstw - ma ich obecnie 136. Znalazł się też w piątce najlepszych środkowych NCAA nominowanych do nagrody Kareema Abdula Jabbara.W sobotę został drugim koszykarzem z Polski, który wystąpi w prestiżowym turnieju Final Four. Pierwszym był w 1987 roku środkowy Providence Jacek Duda . W półfinałowym meczu jego drużyna przegrała wówczas z Syracuse 63:77. Torunianin ma szanse poprawić jego osiągnięcie.