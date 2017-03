Wiktoria Azarenka chce wrócić do startów w turniejach WTA w lipcu

- Moim postanowieniem na tę chwilę jest bycie gotową na lato, na US Open Series. Zobaczymy, co się wydarzy do tego czasu, ale to realistyczny cel... - zaznaczyła Azarenka w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Tennis Channel.US Open Series to seria turniejów w Ameryce Północnej, której zwieńczeniem jest wielkoszlemowa impreza w Nowym Jorku ( 28 sierpnia 10 września ).Ostatni występ Białorusinki miał miejsce w ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego French Open. Odpadła wówczas w pierwszej rundzie. W drugiej połowie grudnia urodziła swoje pierwsze dziecko - synka Leo. W minionym sezonie zmagała się głównie z urazami.Była liderka światowego rankingu skompletowała już nowy sztab szkoleniowy. Współpracuje teraz z Michaelem Joyce'em, który w latach 2004-11 był trenerem Rosjanki Marii Szarapowej.- Teraz chcę wszystko robić lepiej - dotyczy to poruszania się po korcie, wyboru uderzeń, serwisu... Już wcześniej byłam dość kompletną zawodniczką, ale wciąż są rzeczy, które mogę poprawić - podkreśliła mieszkająca na co dzień w Monte Carlo dwukrotna triumfatorka Australian Open (2012-13).