El. MŚ 2018. Czarnogóra - Polska. Składy, czyli Lewandowski atakuje sam

Zamieszanie wokół Joveticia. Zagra czy nie zagra?

Bayern Monachium trzyma kciuki za Polskę!

Trener Czarnogóry zachwala reprezentację Polski

Nie taka Podgorica straszna. "Teraz to tu jest Ameryka"

Selekcjoner polskich piłkarzy Adam Nawałka podał skład reprezentacji na mecz eliminacji mistrzostw świata z Czarnogórą w Podgoricy. Nie ma niespodzianek, o absencji kontuzjowanego Grzegorza Krychowiaka było wiadomo już wcześniej.Fabiański - Piszczek, Glik, Pazdan, Jędrzejczyk - Mączyński - Błaszczykowski, Linetty, Grosicki - Zieliński - LewandowskiNie tylko Mirko Vucinić, ale też druga wielka gwiazda czarnogórskiej piłki może nie zagrać przeciwko Polsce. Chodzi o Stevana Joveticia, który pierwotnie miał wrócić do Hiszpanii. Ale ostatecznie został w Czarnogórze mimo, że jego klub - FC Sevilla - wydał komunikat o tym, iż opuszcza zgrupowanie. O co tu chodzi?Podgorica, niedziela godz.20.45 - to może być najważniejszy mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji. Z powagi sytuacji zdaje sobie sprawę Bayern Monachium, który na swoim oficjalnym koncie na Facebooku zamieścił specjalną grafikę.- Naszą siłą jest nasza jedność - podkreślił selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Czarnogóry Ljubisa Tumbakovic na oficjalnej konferencji, na której nie mógł się też nachwalić Polaków.- Nie demonizujemy tego, co się może dziać na trybunach - mówi Adam Nawałka . Pięć lat temu mecz Czarnogóra-Polska w Podgoricy, też w eliminacjach mundialu, wymknął się organizatorom spod kontroli. - A teraz jesteśmy przygotowani na normalny mecz - mówi Kuba Błaszczykowski