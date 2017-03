LM piłkarzy ręcznych. Montpellier HB - Vive 33:28

Mistrzowie Polski rozpoczęli ten mecz niezwykle skoncentrowani i po bramkach Tobiasa Reichmanna i Michała Jureckiego prowadzili w drugiej minucie 2:0. Sytuacja szybko się jednak odwróciła. Już w piątej minucie dwie dwuminutowe kary miał na swoim koncie popularny "Dzidziuś", a dwa rzuty karne wykorzystał Jure Dolenec i był remis. Świetnie w pierwszych minutach spisywali się obaj bramkarze - Vincent Gerard i Filip Ivic.W dziewiątej minucie po rzucie Krzysztofa Lijewskiego był kolejny remis - 5:5. Kielczanie zrobili jednak kilka błędów w ataku i gospodarze błyskawicznie to wykorzystali. Trzy minuty później Ivica pokonał Mathieu Grebille i Montpellier prowadziło 8:5. Już w 16. min, kiedy Vive przegrywało 7:10, o czas poprosił Tałant Dujszebajew.Rady szkoleniowca przyniosły skutek. Po trafieniu Lijewskiego w 20. min francuski zespół prowadził już tylko 11:10. Teraz o przerwę poprosił szkoleniowiec miejscowych, ale kielczanie kontynuowali dobrą passę. Dwie minuty po wznowieniu gry trafił świetnie dysponowany w tym meczu Julen Aginagalde i był już remis 11:11.W kieleckiej bramce cuda wyczyniał Ivic, broniąc kilka razy w nieprawdopodobnych sytuacjach. Cztery minuty przed przerwą bomba Bieleckiego trafiła do siatki i kielczanie prowadzili 13:12. Kiedy dwie minuty kary dostał Michael Guigou, goście po bramce Darko Djukica odskoczyli na 15:13. Po 30 minutach Vive wygrywało z trzecią aktualnie drużyną francuskiej ekstraklasy 16:14.Początek drugiej odsłony to wymiana ciosów. W szeregach gospodarzy wyróżniał się Argentyńczyk Diego Simonet, który dwukrotnie zgubił kieleckich obrońców. Goście jednak po trafieniach Urosa Zormana i Lijewskiego powiększył prowadzenie do czterech goli (21:17).Wtedy przytrafił się kielczanom słabszy okres. Zgubili kilka piłek w ataku i zespół francuski dość szybko doprowadził do remisu 22:22 po bramce Doleneca. Po wyrównanym fragmencie w 49. minucie Nikola Portner obronił rzut Paczkowskiego, a w odpowiedzi Sławomira Szmala pokonał Simonet (jego siódma bramka w meczu) i Montpellier wyszło na prowadzenie 27:26. Trzy minuty później przewaga gospodarzy wzrosła do trzech trafień - 29:26, a kolejna bramkę zdobył niezawodny tego dnia argentyński rozgrywający.Na dodatek rzutu karnego nie wykorzystał Bielecki, a goście wciąż popełniali błędy w ataku, co miejscowi bezlitośnie wykorzystywali - w 55. min po trafieniu Jonasa Truchanoviciusa wygrywali już 30:26, a chwilę później 32:27. Nadal jak w transie bronił Portner i po jego kolejnej świetnej interwencji oraz bramce Doloneca było już 33:27 dla gospodarzy. Goście zmniejszyli rozmiary porażki trafieniem Manuela Strleka. 28:33.Pojedynek rewanżowy odbędzie się 2 kwietnia Kielcach . By awansować do ćwierćfinału LM obrońcy trofeum muszą wygrać różnicą sześciu goli.