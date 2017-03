El. MŚ 2018. Cristiano Ronaldo piętnastym piłkarzem z dorobkiem 70 goli

Ronaldo to najskuteczniejszy zawodnik trwających eliminacji w Europie do mundialu w Rosji w 2018 roku. Dotychczas zdobył dziewięć bramek. Drugi w klasyfikacji strzelców jest Robert Lewandowski z siedmioma golami. Kapitan biało-czerwonych będzie miał okazję powiększyć dorobek w niedzielę w Podgoricy, gdzie Polska zagra z Czarnogórą.Wśród zawodników, mających na koncie co najmniej 70 goli w barwach narodowych, najwięcej jest Azjatów - siedmiu. Niedoścignionym rekordzistą pozostaje Irańczyk Ali Daei, który w latach 1993-2006 zdobył 109 bramek.Drugie miejsce zajmuje nieżyjący już Węgier Ferenc Puskas - 84 trafienia (1945-62), a trzecie Japończyk Kunishige Kamamoto - 80 (1964-77). Na piątej pozycji w tej klasyfikacji plasuje się legendarny Brazylijczyk Pele - 77 (1957-71).