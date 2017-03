Planica. Stefan Kraft: To niewiarygodne, że jestem na szczycie

Stefan Kraft

"Dla takich pięknych chwil warto jest trenować, warto bardzo ciężko pracować, często nawet wbrew sobie, gdy zmęczony organizm odmawia posłuszeństwa" - dodał 23-letni zawodnik, zwycięzca klasyfikacji generalnej i lotów.Już w lutym Kraft przeszedł do historii, gdy wygrał oba konkursy indywidualne podczas mistrzostw świata w Lahti. Austriak jest piątym podwójnym medalistą tej imprezy. "Ciężko zapracowałem na ten sukces" - powiedział w wywiadzie dla austriackiej agencji prasowej.Wcześniej jego największym osiągnięciem sportowym było zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni w 2015 roku."Miałem przed sobą wyznaczony na sezon cel i... udało mi się wszystko zrealizować. Nie było łatwo, miałem okresy lepsze i gorsze, ale najważniejsze jest jednak to, że w skali całego sezonu byłem najlepszy" - zaznaczył.Debiutował w zawodach Pucharu Świata 6 stycznia 2012 roku w Bischofshofen, równo trzy lata później, na tym samym obiekcie, triumfował w klasyfikacji końcowej Turnieju Czterech Skoczni. "To coś niewiarygodnego" - mówił oszołomiony, wówczas 21-latek.Urodził się w maleńkiej miejscowości Schwarzach im Pongau leżącej 50 km od Salzburgu, w której mieszka 3500 osób. Pięć lat temu w Bischofshofen zajął 54. miejsce w PŚ, ale już 12 miesięcy później stał na trzecim stopniu podium w ostatnim konkursie TSC.Przygodę ze sportem rozpoczął jako czterolatek i nie były to narty, a piłka nożna . Jak niemalże każdy dzieciak regionu położonego u podnóża Alp Salzburskich, miał jednak kontakt ze sportami zimowymi. Najpierw trenował narciarstwo alpejskie, ale w wieku 10 lat oddał pierwszy skok i ta dyscyplina pochłonęła go całkowicie.Do tej pory narciarstwo jest jednym z jego hobby, obok siatkówki plażowej i piłki nożnej. Jako kibic Bayernu Monachium cieszył się na początku lutego podczas skoków na mamuciej skoczni w Oberstdorfie nie tylko z dwóch triumfów, ale i wspólnego zdjęcia z reprezentantem Polski... Robertem Lewandowskim.Z Schwarzach im Pongau pochodzą znane alpejki Michaela Kirchgasser i Andrea Fischbacher.urodzony: 13 maja 1993 w Schwarzach im Pongau wzrost: 170 cm waga: 56 kg klub: SV Schwarzach-Salzburg