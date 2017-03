Kamil Grosicki w "Sam na sam z Wilkowiczem": Nie czułem szacunku. Musiałem nad tym pracować

Bayern Monachium trzyma kciuki za Polskę!

Trener Czarnogóry zachwala reprezentację Polski

Nie taka Podgorica straszna. "Teraz to tu jest Ameryka"

Grosicki w "Sam na sam z Wilkowiczem" opowiedział o budowaniu swojej wartości, przeprowadzce do nowego klubu w wymarzonej lidze angielskiej, o tym, gdzie znajduje wsparcie w trudnych momentach i jego medialnej osobowości, którą pokazuje kibicom w mediach społecznościowych.W niedzielę najpewniej wybiegnie w podstawowym składzie reprezentacji Polski, która zagra z Czarnogórą. Początek o 20.45, relacja na żywo w Sport.pl i w mobilnej aplikacji Sport.pl - to jest twój LIVE!***Podgorica, niedziela godz.20.45 - to może być najważniejszy mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji. Z powagi sytuacji zdaje sobie sprawę Bayern Monachium , który na swoim oficjalnym koncie na Facebooku zamieścił specjalną grafikę.- Naszą siłą jest nasza jedność - podkreślił selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Czarnogóry Ljubisa Tumbakovic na oficjalnej konferencji, na której nie mógł się też nachwalić Polaków.- Nie demonizujemy tego, co się może dziać na trybunach - mówi Adam Nawałka . Pięć lat temu mecz Czarnogóra-Polska w Podgoricy, też w eliminacjach mundialu, wymknął się organizatorom spod kontroli. - A teraz jesteśmy przygotowani na normalny mecz - mówi Kuba Błaszczykowski.