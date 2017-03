El. MŚ 2018. Piłkarz z ekstraklasy pogrążył Holandię! Dwa gole Cristiano Ronaldo [PODSUMOWANIE]

Grupa A

1. Francja 5 13 10:3 2. Szwecja 5 10 10:3 3. Bułgaria 5 9 8:10 4. Holandia 5 7 8:6 5. Białoruś 5 2 2:10 6. Luksemburg 5 1 6:12

Grupa B

1. Szwajcaria 5 15 10:3 2. Portugalia 5 12 19:3 3. Węgry 5 7 8:6 4. Wyspy Owcze 5 5 2:8 5. Łotwa 5 3 2:9 6. Andora 5 1 1:13

Grupa H

1. Belgia 5 13 22:2 2. Grecja 5 11 10:3 3. Bośnia i Hercegowina 5 10 13:5 4. Cypr 5 4 3:8 5. Estonia 5 4 5:15 6. Gibraltar 5 0 2:22

Największą niespodzianką jest wygrana Bułgarii z Holandią (2-0) po dwóch golach Spasa Delewa, piłkarza Pogoni Szczecin (w tym sezonie ekstraklasy strzelił trzy gole). Przy pierwszym trafieniu asystował Simeon Sławczew, czyli piłkarz Lechii Gdańsk . Tym samym Holandia jest w coraz gorszej sytuacji i może już zapomnieć o pierwszym miejscu; będzie musiała walczyć ze Szwecją o miejsce barażowe. "Trzy Korony" rozgromiły Białoruś aż 4-0 po dwóch golach Emila Forsberga, a po jednym trafieniu dołożyli Marcus Berg oraz Isaac Thelin.Prowadzący w grupie Francuzi pokonali Luksemburg 3:1 po dwóch trafieniach Oliviera Girouda oraz jednym Antoine'a Griezmanna (z rzutu karnego). Wicemistrzowie Europy przeżyli jednak chwile grozy, gdy w 34. minucie gola na 1-1 z karnego strzelił Aurelien Joachim.Szwajcaria wciąż z kompletem punktów! Tym razem nasi rywale z 1/8 finału Euro 2016 skromnie pokonali Łotwę po trafieniu Josipa Drmicia z 66. minuty. W walce o pierwsze miejsce nie odpuszcza jednak Portugalia, która po dwóch trafieniach Cristiano Ronaldo oraz jednym Andre Silvy pokonała Węgry 3-0. To sprawia, że na półmetku rywalizacji w walce o awans liczą się już tylko Szwajcarzy (15 pkt) oraz Portugalczycy (12 pkt). Pierwszy punkt el. mistrzostw świata od 12 lat zdobyła Andora, która bezbramkowo zremisowała z Wyspami Owczymi.Co ciekawe, dzięki dwóm golom Ronaldo stał się najskuteczniejszym piłkarzem eliminacji z 9 golami. Do tej pory był najlepszy razem z Robertem Lewandowskim (po 7 trafień), który swoje spotkanie rozegra w niedzielę z Czarnogórą.Przed porażką z Grecją w samej końcówce uratowali się Belgowie, którzy do tej pory znakomicie spisywali się w eliminacjach. Bramkę na 1-1 zdobył w 89. minucie Romelu Lukaku. Grecy prowadzili po trafieniu Kostasa Mitroglou na początku drugiej połowy, ale mieli trudne zadanie, bo w 65. minucie czerwoną kartkę dostał Panagiotis Tachtsidis. W piątej minucie doliczonego czasu gry z boiska został wyrzucony Giorgios Tzavellas, ale Grecy zdołali utrzymać korzystny dla siebie wynik . Trzeci w tabeli są Bośniacy, którzy pokonali Łotwę aż 5-0 (dwa gole Vedada Ibisevicia i po jednym Avdija Vrsajevicia, Edina Viscy oraz Ermina Bicakcicia). Cypr bezbramkowo zremisował z Estonią.