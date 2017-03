Tenis. Agnieszka Radwańska odpadła z turnieju w Miami. 0-6 w pierwszym secie!

Mirjana Lucic-Baroni does it! Again!



Pierwszy set był dla Radwańskiej prawdziwym koszmarem. Trwał zaledwie 20 minut i Chorwatka - numer 29. w rankingu WTA - wygrała go do zera. W pierwszych czterech gemach Radwańska wygrała zaledwie trzy piłki. Kolejne dwa gemy były już dużo lepsze, bo w piątym miała aż cztery okazje na przełamanie, a w piątym przegrała "tylko" do 30. Końcówka tego seta zapowiadała jednak dużo bardziej wyrównany drugi set.I tak w istocie się stało, bo druga partia była prawdziwym festiwalem uprzejmości. Na dziewięć gemów aż siedem kończyło się przełamaniami! Polka prowadziła 1-0 i 2-1, ale nie potrafiła odrobić strat od stanu 2-4. Kluczowy moment seta nastąpił przy stanie 3-4, gdy miała swój serwis, ale nie wykorzystała dwóch piłek, które mogły dać jej remis. W ostatnim gemie przegrała do 30. Radwańską zawiódł zwłaszcza jej serwis i miała zaledwie pięć winnerów przy aż 38 ze strony Lucić-Baroni! Łącznie wygrała 39 wymian przy 65 Chorwatki.Dla Radwańskiej to najgorsza porażka od lutego 2016 , gdy podczas turnieju w Dausze wygrała tylko dwa gemy z Carlą Suarez Navarro. Polka triumfowała w Miami w 2012 roku.Trzeba jednak przypomnieć, że Radwańska mogła w ogóle nie wziąć udziału w turnieju w Miami. W ostatnich dniach zmagała się z grypą żołądkową - zeszczuplała i wylądowała w szpitalu.Lucić-Baroni wygrała drugi mecz z rzędu z Radwańską (z czterech). W styczniu pokonała ją w II rundzie Australian Open, gdzie ostatecznie odpadła w półfinale. W 1/8 finału turnieju w Miami zmierzy się z Bethanie Mattek-Sands.