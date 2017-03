El. MŚ 2018. Trener Czarnogóry zachwala reprezentację Polski

"Na początku cyklu kwalifikacji wyznaczyliśmy sobie cel, a teraz musimy być przygotowani w każdym momencie do jego osiągnięcia. Będzie ciężko, potrzebujemy szczęścia, ale na pewno powalczymy. Naszą siłą jest nasza jedność" - powiedział Tumbakovic podczas sobotniego spotkania z dziennikarzami.W ekipie gospodarzy nie brakuje problemów spowodowanych kontuzjami już nie tylko obrońców (m.in. Marko Basy i Żarko Tomasevica), ale również najlepszego strzelca Stevana Jovetica. Powołanie do kadry , po kilkunastomiesięcznej przerwie, dostał inny jej gwiazdor Mirko Vucinic, ale też nie wiadomo, czy zagra. W przypadku Jovetica opinia jest taka, że musiałby się zdarzyć cud, żeby wystąpił przeciwko Polsce.Wydaje się, że największym optymistą jest Tumbakovic, mimo że w świat już poszła informacja o definitywnej absencji Jovetica i jego powrocie do Sewilli, gdzie na co dzień gra i mieszka. "Stevan przebywa aktualnie w Podgoricy i... jest nadzieja" - zaznaczył serbski szkoleniowiec. O Vucinicu dodał: "Problemem jest to, że od dawna nie grał. Teraz nie wszystko zależy od jego chęci, ale również od innych czynników".W dotychczasowych spotkaniach el. MŚ Czarnogóra wygrała na wyjeździe z Danią 1:0 i u siebie z Kazachstanem 5:0 oraz zremisowała z Rumunią 1:1 i przegrała z Armenią 2:3. Te dwa spotkania także rozegrała na boiskach rywali."Analizowaliśmy ostatni mecz (2:3 z Armenią) i wiemy, że nie możemy tak grać. Musimy za to grać z wielką determinacją, zaangażowaniem, walecznie, profesjonalnie. Jeśli tacy będziemy na boisku, możemy coś zrobić" - stwierdził Tumbakovic, który jednak nie chciał powiedzieć jednoznacznie, czy zadowoli go punkt w meczu z najlepszym zespołem grupy E, czyli Polską.O biało-czerwonych ma dobre zdanie, wszak to zespół, który był w ćwierćfinale Euro i bardzo dobrze spisuje się w rywalizacji o wyjazd na MŚ do Rosji."Polska ma zespół, który od dłuższego czasu gra w tym samym składzie. Widziałem go na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy. Do Podgoricy przyjechało 80 procent tych zawodników. Nasi rywale mają wiele indywidualności od Fabiańskiego, przez Glika, Błaszczykowskiego i Grosickiego do Lewandowskiego, a także młodego Zielińskiego. Mają doświadczenie, są bardzo profesjonalni, zdyscyplinowani. Bardzo, bardzo silna reprezentacja" - zachwalał Tumbakovic ekipę Adama Nawałki W tabeli Polacy o trzy punkty wyprzedzają Czarnogórę. Jeśli wygrają w Podgoricy, dystans na półmetku rozgrywek zwiększy się do sześciu "oczek"."Jeśli spojrzy się na tabelę i jakość polskiej drużyny, to można powiedzieć, że jest faworytem, takim nieznacznym faworytem. Bo też mamy swoje atuty i nie chodzi jedynie o własny stadion. Także o to jak graliśmy w poprzednich spotkaniach. W ciągu 90 minut wszystko się może zdarzyć" - dodał Serb.Pytany o słabości Polaków, odparł: "Wszystkie ekipy je mają. Ale gdybym znał wady Polaków, to i tak wam nie powiem. Postaramy się je znaleźć i zobaczymy, czy nam to się udało" - zakończył.Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godz. 20.45 na stadionie Pod Goricom.