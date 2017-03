PŚ w Planicy. Polscy skoczkowie mają jedną prośbę do trenera

Muzyka, narodowe specjały przy każdym domku, a nawet piwo - tak wygląda "miasteczko" pod skocznią, do którego wstęp mają tylko zawodnicy, sztaby i zaproszeni goście. Atmosfera niczym nie przypomina tej, która panuje na co dzień w zawodach Pucharu Świata. Nie ma napięcia, liczenia punktów, regeneracji. Wszyscy "wrzucają na luz", rozmawiają, wspominają."Zobaczymy na co zezwoli nam Stefan Horngacher, bo jeszcze nie było oficjalnej odprawy. Jeśli będzie pozwolenie, to bardzo chętnie jedno piwo wypiję, bo strasznie mnie suszy" - przyznał Maciej Kot Także Piotr Żyła miał nadzieję, że dostanie dyspensę. "Mam nadzieję, że trener pozwoli nam wypić jakieś piwo" - mówił.Tak jest co roku. Po sobotnim konkursie nikt nie wraca do hotelu. Wszyscy zostają nieopodal skoczni i się bawią. Małe, drewniane domki, a na każdym flaga innego kraju. Przed nimi stoi najczęściej stół, na którym można znaleźć typowe dla danego państwa specjały. Nikt już nie liczy kalorii, nie patrzy na zegarek, mimo że finałowe zawody w Pucharze Świata odbywają się w niedzielę bardzo wcześnie - o 10."Przed tym ostatnim konkursem to chyba należy już życzyć tylko dobrej zabawy. Nikt już nie patrzy na wynik . Oczywiście w każdych zawodach próbujemy wykonać swoją pracę najlepiej jak potrafimy, ale już przewijają się myśli, że to koniec. Teraz już każdy skacze dla siebie, dla swojej przyjemności, by było fajnie, miło i przyjemnie" - przyznał Żyła.Na dalszy plan idzie regeneracja, a także codzienna rywalizacja. Tam wszyscy są kolegami. Wszyscy się integrują i w Planicy bardziej niż gdziekolwiek indziej na świecie widać, że skoczkowie narciarscy to jedna wielka rodzina.