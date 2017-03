El. MŚ 2018. Adam Nawałka: w drużynie widać głód gry i sukcesu

Biało-czerwoni przyjechali do Czarnogóry jako lider grupy E - w czterech dotychczasowych spotkaniach zdobyli 10 punktów. O trzy wyprzedzają czarnogórską reprezentację."Skala trudności jutrzejszego spotkania jest bardzo duża, szanujemy naszego silnego przeciwnika, ale zrobimy wszystko, aby osiągnąć korzystny wynik . Do każdego meczu podchodzimy z założeniem zdobycia trzech punktów. W tabelę na razie nie patrzymy, przyjdzie na to czasu, skupiamy się na najbliższym występie" - stwierdził Nawałka Trener polskiej drużyny przyznał, że piłkarze są świadomi własnych umiejętności i stawki potyczki, ale też mają w sobie pokorę."W drużynie widać głód gry i sukcesu, a ja jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem na treningach. Kilka miesięcy czekaliśmy na to spotkanie. Widać postęp w naszych poczynaniach, pod względem taktycznym gramy coraz lepiej, do tego jest świetna atmosfera. Mamy szansę zrobić kolejny krok aby przybliżyć się do finałów mistrzostw świata" - dodał.Nawałka z uznaniem wypowiadał się o grze czarnogórskiej reprezentacji, mimo że w jej szeregach brakuje kilku kontuzjowanych piłkarzy."Prezentuje się bardzo dobrze pod względem przygotowania fizycznego, to zawodnicy świetnie wyszkoleni technicznie. Są świetnie zorganizowani w defensywie, bazują zaś na szybkim ataku. Bardzo groźni są po stałych fragmentach gry i w ogóle to drużyna trudna dla najlepszych. Podoba mi się gra Czarnogóry, ale to my chcemy jutro zwyciężyć" - podkreślił.W ekipie czarnogórskiej panuje przekonanie, że najlepszy strzelec Stevan Jovetic, mimo że już ogłoszono jego absencję, jednak wystąpi w niedzielnym spotkaniu."Jutro przekonamy się, czy zagra... Jesteśmy przygotowani na Czarnogórę z Joveticem w składzie i bez niego. Drużyna grająca bez najlepszego zawodnika jest jeszcze bardziej skoncentrowana i brak Jovetica wcale nie sprawi, że nam będzie łatwiej. Tak nie będzie. Jeśli nie zagra, musimy być jeszcze bardziej zmobilizowani" - uważa polski szkoleniowiec.Jak zawsze Nawałka mówił o przygotowaniu mentalnym swoich zawodników. "Nastawienie jest takie, że zagramy jeden z najlepszych meczów i to jest niezwykle istotne. Nasze plany i oczekiwania są bardzo ambitne, ale do wszystkiego trzeba mieć dystans. Jesteśmy gotowi do gry w Podgoricy. Boisko zweryfikuje na ile nasza strategia była słuszna i jaka była dyspozycja dnia piłkarzy".Spotkanie Czarnogóra - Polska odbędzie się 26 marca o godz. 20.45 na stadionie Pod Goricom w Podgoricy.