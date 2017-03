PŚ w Planicy. Adam Małysz: Stoch czuł, że taka szansa może się nie powtórzyć. No i rąbnął daleko

Łukasz Jachimiak: Mistrzowie świata kończą sezon Pucharu Świata trzecim miejscem w Planicy i praktycznie wywalczonym już Pucharem Narodów. Pięknie kończą, prawda?

Po pierwszej serii powiedział Pan nam, że "latający Kot nas uratował". Kot to drugi bohater dnia, obok Kamila Stocha?

Ta petarda pokazuje, że z Kamila zeszło napięcie po tym jak w piątek Stefan Kraft już praktycznie rozstrzygnął na swoją korzyść walkę o Kryształową Kulę?

Nie ma zwycięstwa, ale to trzecie miejsce smakuje jak zwycięstwo. Chłopaki w tym sezonie nie zeszły z podium, to jest dla nas najważniejsze. W Planicy byliśmy przed Austriakami, zrobiliśmy swoje. Oczywiście po pierwszych dwóch skokach [Piotra Żyły i Dawida Kubackiego] było ciężko, przyszły myśli "co się dzieje?". Ale w sumie wyszło wspaniale. Na drugą serię już się wszyscy odpowiednio skoncentrowali.- Maciek pokazał dwa piękne skoki [240 i 241 m]. A Kamil? Już nie wiem, co powiedzieć. W serii finałowej pobił rekord Polski, to była bomba, rakieta [251,5 m].- Może tak. Z drugiej strony on tu od początku skakał naprawdę dobrze. A ten skok? Ci najlepsi zawsze mają przerąbane. Sam wiele razy byłem w takiej sytuacji: stoisz na górze i za każdym razem obniżają ci belkę, bo przed tobą skaczą daleko [po locie Stefana Krafta na 251 m Stochowi obniżono belkę o jedną pozycję]. I Tobie już nie dadzą tak polecieć. Skoczysz dobrze, ale masz 220-230 metrów, nie idzie dolecieć dalej. A tutaj były dobre warunki, obniżyli Kamilowi, ale wyszedł nisko i mówi, że jak zaczęło go odciągać, to myślał tylko "muszę trzymać, muszę trzymać do końca". Czuł, że to jest jego wielka szansa, która może się nie powtórzyć. No i rąbnął daleko (śmiech).