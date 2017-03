PŚ w Planicy. Maciej Kot: dałem sygnał do ataku

Łukasz Jachimiak: Przechodząc obok nas po pierwszej serii Adam Małysz rzucił: "latający Kot nas uratował". Chyba jesteś zadowolony ze swoich lotów na 240 i 241 metrów?

Zajęliście trzecie miejsce, wyprzedzając Austrię, która była czwarta. Plan praktycznie wykonany, Puchar Narodów jest już Wasz.

Dużo tej zimy wygraliście, a jakie miejsce w hierarchii wywalczonych trofeów zajmie Puchar Narodów?

Idąc na podium pokazywaliście sobie z Kamilem Stochem zeskok. Zastanawialiście się czy można polecieć jeszcze dalej niż on w drugiej serii, gdy osiągnął 251,5 m?

Uczcicie ten rekord i Puchar Narodów? Ostatnia sobota sezonu w Planicy zawsze jest luźniejsza.

Skoki były bardzo dobre, wyciągnąłem wnioski po piątku, odnalazłem swój sposób na latanie. Po pierwszej serii śmiałem się, że dałem chłopakom sygnał do ataku. Zawsze było tak, że zaczynał Piotrek i od razu skakał daleko, dawał ten sygnał. Teraz chyba zapomniał [po skoku Żyły Polska była szósta]. Wierzyłem, że jesteśmy w stanie wrócić na właściwe tory i skończyć konkurs na podium. Było już tak w Willingen, gdzie najpierw byliśmy za podium, a później dzięki dobrym skokom wygraliśmy.- Plan był taki, żeby dobrze skakać. Jak zawsze. Ale nie ukrywam, że porównywałem nasze skoki z Austriakami i Niemcami. Zależało nam, żeby być przed tymi zespołami. Niemcy nas o jedno miejsce wyprzedzili, Norwegowie, którzy wygrali, nie zagrażali nam w Pucharze Narodów. Wiem, że zwycięstwo mamy praktycznie pewne [wyprzedzamy Austrię o 276 pkt, jej trzej skoczkowie musieliby wspólnie wygrać w niedzielę i liczyć na dalekie pozycje Polaków, by nas pokonać], ale trzeba jeszcze w niedzielę dać z siebie wszystko.- On był jednym z celów na sezon. Stefan Horngacher od początku oczekiwał, że skończymy zimę w trójce najlepszych drużyn. To ważna klasyfikacja, bo pokazuje na jakim poziomie jesteśmy, patrząc na wszystkich zawodników. I dla siebie, i dla całej grupy, dla wielkiego grona osób z nami pracujących, chcieliśmy wygrać tę klasyfikację.- Rozmawialiśmy o tym, że to nieprawdopodobne. To jest niesamowicie daleko, ponad 25 metrów za wielkością skoczni. Z dołu, z tej perspektywy, to wygląda niewiarygodnie.- Zobaczymy czy Stefan Horngacher pozwoli. Ale mam nadzieję, że się zgodzi, jedno piwo bardzo chętnie wypiję, bo strasznie mnie suszy (śmiech).