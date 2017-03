PŚ w Planicy. Kamil Stoch po locie na 251,5 m: Strach? Chciałem lecieć jeszcze, jeszcze i jeszcze dalej!

Łukasz Jachimiak: Walcząc o trzecie miejsce dla drużyny na 251 metrów Stefana Krafta odpowiedziałeś lotem na 251,5 m. To rekord Polski, rekord skoczni w Planicy i trzeci wynik w historii. Niesamowity rezultat.

Mocno odczułeś przeszorowanie tyłkiem po zeskoku?

Rekordzistą jesteś, oficjalnie to ogłoszono, nikt już tego nie zmieni.

Zostałeś pierwszym Polakiem, który poleciał ponad ćwierć kilometra, przypieczętowałeś pierwszy Puchar Narodów dla naszego zespołu, niedawno zdobyliście pierwsze złoto MŚ drużynowo. Sezon pierwszych razów?

Po piątym miejscu w piątek i zwycięstwie Krafta mówiłeś, że zejdzie z Ciebie presja, bo Austriak już prawie zapewnił sobie Kryształową Kulę. Zeszła?

Już na progu wiedziałeś, że polecisz tak daleko?

Było trochę strachu, kiedy się zbliżałeś do końca zeskoku?

Dalej dałoby się ustać?

To wspaniałe. Wspaniałe! Skoczyć ponad 250 metrów to było moje wielkie marzenie, ale nie sądziłem, że uda mi się je spełnić podczas tego weekendu.- A kto powiedział, że przeszorowałem? (śmiech)- Jakie to ma znaczenie czy szorowałem? Wylądowałem, ustałem.- To niesamowita zima dla całej naszej ekipy. Chciałem z całego serca podziękować nie tylko zawodnikom, ale również trenerom, naszym rodzinom, kibicom, wszystkim pracownikom Polskiego Związku Narciarskiego. Adamowi też, Adam też jest w sztabie szkoleniowym [ Adam Małysz przysłuchiwał się rozmowie Kamila z polskimi dziennikarzami]. Dziękuję sztabowi szkoleniowemu i specjalnie Adamowi (śmiech). Każdemu, kto miał wkład w nasze sukcesy, dziękujemy. A sezon jeszcze się nie skończył, przed nami jeszcze jeden dzień latania, jeszcze jeden dzień czerpania radości z tego, co robimy. Dlatego w dalszym ciągu trzeba trzymać się na nogach i być skoncentrowanym.- Zdecydowanie zeszła. Ale konkurs był trudny, do samego końca walczyliśmy z Austrią. Słyszałem, że tuż przede mną Stefan skoczył bardzo daleko. Wiedziałem, że muszę odnaleźć siebie, swój system koncentracji i zrobić tylko to, co potrafię. Nic więcej.- Nie, w lotach bardzo duże znaczenie ma to, jakie są warunki na dole.- Nie, chciałem lecieć jeszcze, jeszcze i jeszcze dalej (śmiech).- Mam nadzieję, że się da.