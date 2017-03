Ekstraklasa. Legia Warszawa wygrała sparing z Zagłębiem Sosnowiec

Mecz obejrzało ok. 2500 kibiców. Oba zespoły wykorzystały w ten sposób przerwę w swojej rywalizacji ligowej.W ekstraklasie była ona spowodowana niedzielnym meczem reprezentacji Polski z Czarnogórą w eliminacjach mistrzostw świata. Natomiast spotkanie Zagłębia z Górnikiem w Zabrzu zostało przełożone z powodu powołania trzech sosnowieckich graczy do reprezentacji młodzieżowych.Obecny trener Legii Jacek Magiera zaczął sezon w roli szkoleniowca sosnowieckiej drużyny, ale we wrześniu przeniósł się do stolicy zastępując Albańczyka Besnika Hasiego.