PŚ w Planicy. Polska na 3. miejscu, rekord skoczni Stocha!

PETARDA!!! REKORD SKOCZNI i KOSMICZNY WYNIK KAMILA STOCHA! #Planica2017

Już tylko kataklizm w postaci 3 Austriaków ex aequo na 1. miejscu może odebrać Polakom Puchar Narodów! #Planica #skijumpingfamily #skoki

Początek konkursu nie zwiastował tak udanych dla Polaków zawodów. Słabsze próby zanotowali Piotr Żyła i Dawid Kubacki, przez co po drugiej grupie skoczków biało-czerwoni zajmowali dopiero 5. miejsce, ze stratą 36,3 pkt do trzeciej Austrii. Na ratunek drużynie przyszli jednak Maciej Kot z Kamilem Stochem, którzy lotami na odległości odpowiednio 240 i 227,5 metra przesunęli zespół na 3. lokatę, spychając najgroźniejszego rywala w walce o Puchar Narodów na 4. pozycję.W 2. serii wszyscy podopieczni Stefana Horngachera skakali już na poziomie, do którego w tym sezonie przyzwyczaili kibiców. Piotr Żyła osiągnął 233,5 m, Kubacki 209 m, Kot 241, a Kamil Stoch 251,5 m, co jest nowym rekordem Letalnicy. Chwilę wcześniej Stefan Kraft wylądował pół metra bliżej i z rekordu obiektu cieszył się jedynie przez kilkadziesiąt sekund. Polacy ostatecznie utrzymali 3. miejsce.W sobotę poza zasięgiem wszystkich byli Norwegowie. Na drugim stopniu podium zawody ukończyli Niemcy , a tuż za nimi uplasowali się Austriacy. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że Polska zapewniła sobie triumf w Pucharze Narodów. Nad Austrią biało-czerwoni mają przewagę 276 pkt.1. Norwegia 1551,6 pkt2. Niemcy 1502,63. Polska 1493,84. Austria 1471,45. Słowenia 1442,76. Japonia 1327,77. USA 1229,98. Czechy 1170,59. Włochy 591,210. Szwajcaria 580,911. Finlandia 547,912. Rosja 515A tak relacjonowaliśmy dla was ostatni drużynowy konkurs Pucharu Świata w tym sezonie. Przeżyjmy to jeszcze raz