PŚ w Planicy. Kamil Stoch pobił rekord skoczni!

Polak znakomicie odpowiedział Stefanowi Kraftowi, który chwilę wcze¶niej skoczył o pół metra bliżej! Dzięki tej znakomitej próbie Polska wyprzedziła Austrię w sobotnim konkursie i jest o krok od zdobycia Pucharu Narodów!

W sobotę najlepsi okazali się Norwedzy, którzy wyprzedzili Niemców oraz Polaków. Austria zajęła dopiero czwarte miejsce.

Poprzedni rekord Polski należał do Piotra Żyły, który niedawno w Vikersund skoczył aż 245,5 m.

